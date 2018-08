Corinthians recebe Chape e busca abrir vantagem por vaga na semifinal

SP - CORINTHIANS-BOTAFOGO - ESPORTES - O jogador Rodriguinho do Corinthians comemora gol durante a partida entre Corinthians SP e Botafogo RJ, válida pelo Campeonato Brasileiro 2018 na Arena Corinthians em São Paulo (SP), nesta quarta-feira(18). 18/07/2018 - Foto: NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO | Foto: NEWTON MENEZES

São Paulo (SP) - O Corinthians abre nesta quarta-feira (1º), às 20h45 (de Manaus), na sua arena, as quartas de final da Copa do Brasil, caminho mais curto da equipe na busca por um título neste segundo semestre. Distante apenas seis jogos de uma conquista nacional, o Alvinegro recebe a Chapecoense para tentar abrir uma vantagem na luta por uma vaga na semifinal, que será concluída no dia 15 deste mês, na Arena Condá.



Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Timão também vai dar início a um mês decisivo para as suas pretensões em 2018. Além do embate pela copa nacional, o clube fechará o primeiro turno do torneio de pontos corridos e abrirá o mata-mata da Copa Libertadores da América, contra o Colo-Colo. Maratona que, de acordo com os atletas, não fará o clube modificar seu foco ou priorizar uma das competições.

Além da busca pelo título com um caminho mais curto neste segundo semestre, o Timão vai experimentar pela primeira vez um duelo apitado com auxílio do VAR (árbitro assistente de vídeo, em inglês).

Do outro lado, a Chape chega para o duelo sem ter vencido nenhum dos jogos realizados após a parada da Copa do Mundo, com três empates e uma derrota, mas confiante na possibilidade de avançar no mata-mata.

O elenco chega um pouco desfalcado devido ao amistoso contra o Torino, a ser realizado também nesta quarta-feira (1º), às 15h30 (de Brasília), na Itália.

