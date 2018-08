Flamengo visita o Grêmio no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

O jogo acontece em Porto Alegre | Foto: Itamar Aguiar/Agência Freelance

Porto Alegre - Em luta por títulos de três competições simultâneas, Grêmio e Flamengo farão a partir das 21h45 desta quarta-feira, em Porto Alegre, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto a equipe carioca, líder do Campeonato Brasileiro, não indicou se vai focar em algum torneio, o time gaúcho chega mais descansado para o confronto.

A exemplo de 2017, o técnico Renato Gaúcho deu sinais de que vai priorizar as competições de mata-mata e escalar times mistos no Brasileirão antes de partidas importantes da Copa do Brasil e da Libertadores. Foi o que aconteceu no domingo, quando o time gaúcho empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.

Livre de lesões, o elenco está todo à disposição do treinador. Léo Moura, Bruno Cortez, Pedro Geromel e Everton, indisponíveis em treinos recentes, estão todos recuperados de problemas físicos e poderão ser escalados para a partida.

Além deles, Douglas voltou a ser opção após longo período inativo para curar lesão nos ligamentos do joelho e até foi titular contra a Chapecoense. "É bom ter todo mundo disponível porque uma alteração tática pode fazer a diferença durante o jogo", afirmou o goleiro Marcelo Grohe.

Já o Flamengo, que lidera o Brasileirão com 34 pontos, sete a mais do que o Grêmio, quer transferir o momento favorável no torneio de pontos corridos para os confrontos eliminatórios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a equipe carioca também vai disputar nas próximas semanas partidas de oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro.

"A gente tem feito avaliações a cada jogo, não tem como prever qual o tipo de decisão que a gente vai tomar", disse o técnico Maurício Barbieri. Ele pode voltar a contar com Willian Arão, mantido no elenco após transferência frustrada para Olympiacos, da Grécia, e o atacante colombiano Orlando Berrío, recuperado de lesão nos ligamentos do joelho, sofrida em 2017.

A maior novidade é a chegada de Vitinho, apresentado na segunda-feira e já relacionado para o confronto contra o Grêmio. Mas ele ainda não deve ser titular, com Barbieri mantendo Matheus Sávio. Ao custo de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões), o atacante chegou do CSKA Moscou para preencher a lacuna deixada por Vinicius Junior, vendido em 2017 ao Real Madrid e que em julho se transferiu para o clube espanhol, uma vez que precisou completar 18 anos para poder atuar em outro país.

Reserva do colombiano Fernando Uribe no último domingo, na vitória por 4 a 1 sobre o Sport, no Maracanã, o atacante Paolo Guerrero não viajou a Porto Alegre por causa de um desconforto na parte posterior da coxa direita. Com contrato até o dia 10, o peruano vive os últimos dias de vínculo dele com o Flamengo.

