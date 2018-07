Hamilton vence de ponta a ponta GP da Hungria

O inglês Lewis Hamilton não sofreu sustos e venceu neste domingo de ponta a ponta o GP da Hungria de Fórmula 1. A Mercedes ficou perto de conseguir a dobradinha, mas faltando cinco voltas para o final, Valtteri Bottas foi ultrapassado pelos pilotos da Ferrari. O alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen garantiram o segundo e o terceiro lugares.

O resultado encerrou o domínio de Vettel no circuito de Hungaroring - o alemão havia vencido nos dois últimos anos. E de quebra ampliou a vantagem de Hamilton na liderança do Mundial de Pilotos. Com a quinta vitória na temporada, a de número 67 na carreira, ele agora foi a 213 pontos na classificação contra 189 de Vettel, o segundo colocado.

A vitória da Mercedes na Hungria também pode ser considerada uma surpresa na temporada, já que o traçado marcado por curvas e de difícil ultrapassagem tinha a Ferrari e também a Red Bull como favoritas. No entanto, a chuva no treino classificatório mudou todos os prognósticos. Hamilton e Bottas garantiram a primeira fila no grid. O finlandês Kimi Raikkonen largou em terceiro, com Vettel em quarto.

Na largada ficou claro o jogo de equipes de Mercedes e Ferrari. Bottas ajudou Hamilton a segurar a investida dos principais rivais. E, nas primeiras voltas, enquanto o britânico abria vantagem na ponta, o finlandês tratava de segurar os adversários um pouco mais atrás. Na escuderia italiana, Raikkonen não dificultou a ultrapassagem de Vettel já na segunda curva. O alemão veio por fora e assumiu o terceiro lugar.