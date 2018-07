Após tropeço, Flamengo mira vitória para manter liderança

Apesar do retorno irregular depois da parada da Copa do Mundo, com quatro pontos conquistados em três partidas, o Flamengo conseguiu se manter na liderança do Brasileirão e defenderá o topo da tabela neste domingo diante do Sport, no Maracanã. E, para a partida das 16 horas, o técnico Maurício Barbieri terá quase todos os jogadores à disposição.

As únicas ausências certas são de Rhodolfo e Berrío, contundidos. Mas, sem problemas de suspensão, o treinador poderá contar com o retorno de Marlos Moreno. O jogador se recuperou da lesão no tornozelo direito e voltou a treinar normalmente com o restante da equipe. Ele briga por posição com Matheus Sávio.

A chance de poder escolher entre os dois animou o zagueiro Léo Duarte. "Marlos é um excelente jogador, muito rápido. Ajuda muito puxando contra-ataque. Não sei o que o Barbieri vai fazer, mas o que posso falar é que nos ajuda muito. Tanto ele quanto o Sávio, estamos bem servidos", declarou.

O jogador comentou sobre as dificuldades para o time se manter na dianteira do Brasileirão. "É muito difícil. Fomos à Vila Belmiro e vimos isso. O Santos não vive bom momento, e mesmo assim dificultou. Todos os jogos são difíceis", afirmou Léo Duarte, referindo-se ao empate por 1 a 1, em Santos, no meio de semana. Para ele, vencer o Sport, que perdeu as três partidas depois da Copa do Mundo, é fundamental.

"É muito importante para nos mantermos na liderança", sustentou. O defensor ainda disse que espera contar mais uma vez com a apoio da torcida, que tem marcado presença no Maracanã. "É nosso combustível e sabemos da importância dela. Contra o São Paulo ela reconheceu nosso esforço. Em todos os jogos temos sido competitivos e ela está sempre do nosso lado".

No intervalo da partida, o Flamengo deverá apresentar à torcida o atacante Vitinho, que foi contratado junto ao CSKA, nesta semana.

