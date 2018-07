Cruzeiro e São Paulo duelam em busca da reabilitação

| Foto:

Belo Horizonte (MG) - A 15ª rodada do Brasileirão foi uma ducha de água fria para Cruzeiro e São Paulo, que tiveram suas boas sequências interrompidas por Corinthians e Grêmio, respectivamente, e ficaram um pouco mais distantes de seus objetivos.



A Raposa caiu duas posições e deixou o G-4, enquanto o Tricolor paulista desperdiçou sua melhor chance de assumir a liderança. Neste domingo (29), às 15h (de Manaus), as equipes ficarão frente a frente no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).



Uma vitória em casa sobre o São Paulo será muito importante para as pretensões do Cruzeiro no campeonato, mas o técnico Mano Menezes não perde de vista que a equipe terá uma maratona de jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores nos próximos dias, e admite que deve poupar alguns atletas.

Ele evitou entrar em detalhes, mas deu a entender que o centroavante Barcos ficará de fora, e disse que outras novidades ainda poderão surgir. A única certeza é a ausência do volante Lucas Silva, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians e cumprirá suspensão.

Pelo lado do Tricolor, as ausências de Arboleda e Éder Militão, suspensos, obrigarão o técnico Diego Aguirre a lançar mão de jogadores que ainda não foram devidamente testados.

O garoto Lucas Kal, recém promovido junto às categorias de base, será o reserva imediato de Anderson Martins, enquanto o lateral-direito Bruno Peres terá sua estreia antecipada.