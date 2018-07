Ingressos para a partida entre Brasil e Argentina já estão à venda

Manaus - No dia 25 de setembro, às 19h15, a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, recebe mais um grande evento: o Desafio das Américas de Futsal entre Brasil e Argentina. O evento deve contar com a presença do craque Falcão, brasileiro que é considerado o maior jogador de futsal do mundo em todos os tempos.

Realizado pela empresa amazonense North Entretenimento, o clássico das quadras abriu as vendas de ingressos pela internet no site www.aloingressos.com.br e em mais pontos físicos localizados em quatro shoppings da capital amazonense: Manauara (Avenida Recife), Sumaúma (Cidade Nova), Amazonas (Avenida Djalma Batista) e Via Norte (Monte das Oliveiras).

Leia também: Brasil prevê cortes nos investimentos a atletas que irão a Tóquio 2020

De acordo com a organização, os preços são diferenciados para compra on line e física. Pela internet, os valores para meia entrada são R$ 50 (anel superior) e R$ 70 (anel inferior). Nos stands da empresa Alô Ingressos nos quatro shoppings da cidade os preços de meia entrada são R$ 55 (anel superior) e R$ 75 (anel inferior).

Os preços são diferenciados para compra on line e física | Foto: Divulgação

Jogo solidário

Para comprar a meia entrada mesmo sem ser portador do benefício, os torcedores estão sendo incentivados a doar 1 kg de alimento não perecível – o total arrecadado será repassado a instituições sociais do Estado. Quem comprar pela internet deverá entregar o alimento somente no dia do evento e entregá-lo na entrada.

Pela internet: www.aloingressos.com.br

Preços de meia entrada:

R$ 50 (anel superior) + taxa

R$ 70 (anel inferior) + taxa

Pontos físicos: Stands da empresa Alô Ingressos nos shoppings Manauara (Avenida Recife), Sumaúma (Cidade Nova), Amazonas (Avenida Djalma Batista) e Via Norte (Monte das Oliveiras)

Preços de meia entrada:

Anel superior: R$ 55

Anel inferior: R$ 75

Informações: (92) 3022-5522 ou (92) 99222-5522

www.facebook.com/northentretenimento

Assessoria de Imprensa: Emanuel Mendes Siqueira (92) 99122-3785

www.facebook.com/emanuelsports

Fotos de lances: Ricardo Artifon/CBFS

Fotos da Arena e torcida: Antonio Lima/Arquivo Semjel

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Vasco inscreve Maxí López com a 11 na Sul-Americana

Botafogo confirma ausência do goleiro Jefferson em dois jogos