Vasco inscreve Maxí López com a 11 na Sul-Americana

Rio de Janeiro - O Vasco divulgou nesta segunda-feira a lista de 30 inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. O time estreia nesta quarta-feira na competição, já pela segunda fase, contra a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A novidade é a presença do atacante argentino Maxí López, contratado recentemente, que vestirá a camisa 11. O zagueiro Paulão chegou a ser incluído na relação, mas pediu dispensa do clube.

A comissão técnica definiu a lista de 30 jogadores na última sexta-feira e a divulgação aconteceu nesta segunda. O Vasco estreia na segunda fase da Copa Sul-Americana por ter ficado em terceiro lugar em seu grupo na Copa Libertadores - os rivais foram Cruzeiro, Racing e Universidad de Chile.

Esta será a sexta vez que o clube de São Januário disputará a Sul-Americana. A melhor participação vascaína ocorreu na temporada de 2011, quando chegou até as semifinais e acabou sendo eliminado pela Universidad de Chile, que encerrou aquela edição como campeã.

O técnico Jorginho ganhou uma baixa de última hora para a estreia. Poucas horas antes do embarque da delegação da equipe para o Equador, o clube anunciou a saída do zagueiro Paulão. Segundo o time de São Januário, o defensor pediu para rescindir seu contrato com o clube.

"O zagueiro Paulão solicitou a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama. O Club aceitou o pedido e liberou o atleta da viagem a Quito para que os trâmites burocráticos sejam concluídos", informou a diretoria do Vasco, em comunicado.

Assim, Paulão foi cortado da viagem para Quito. Com raras chances na equipe, Paulão vinha sofrendo com as críticas da torcida. O jogador tinha contrato com o Vasco até o final do próximo ano. Vinculado ao Internacional, ele estava emprestado ao time carioca.

