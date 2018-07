Veja os jogos das seleções feminina e masculina de vôlei em Manaus

O evento, em Manaus, assim como em outras cidades do país, vai servir de preparação para o Campeonato Mundial | Foto: Divulgação

Manaus será contemplada dia 20 de agosto com um amistoso de vôlei entre Brasil X Holanda, pela equipe masculina. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Federação Amazonense de Voleibol (FAV). Detalhes da partida, como elenco, venda de ingressos e chegada dos atletas serão repassadas nos próximos dias.



O evento, em Manaus, assim como em outras cidades do país, vai servir de preparação para o Campeonato Mundial. Os amistosos da seleção masculina também serão realizados em Brasília e Belém (PA) e exibidos pelo SporTV.

O primeiro acontece às 21h45, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, depois, em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil), às 21h30, e o último em Belém, na Arena Guilherme Paraense, às 19h (todos citados em horário de Brasília).

Para o presidente da FAV, Tadeu Picanço, o amistoso vai alegrar os amazonenses que sempre prestigiam o vôlei e torcem para que grandes eventos esportivos possam desembarcar na terrinha.

O gestor ainda lembra que a equipe de Renan Dal Zotto esteve na capital amazonense em agosto do ano passado, quando enfrentou os Estados Unidos e venceu no tie break por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 19/25, 25/11, 16/25 e 15/8.

“O jogo em Manaus está confirmado e nos próximos dias iremos dar detalhes deste importante evento para nosso Amazonas. A Federação está feliz e satisfeita com a confiança da CBV e estamos ansiosos para divulgar as novidades que vêm com o jogo, como ingressos, promoções e demais ações. Temos certeza que a partida será um sucesso e confiamos no nosso povo para receber bem, mais uma vez, esses gigantes do esporte", disse Picanço.

As duas seleções - masculina e feminina - utilizam a série de amistosos como preparação para o Campeonato Mundial. A equipe masculina joga de 9 a 30 de setembro, na Bulgária e na Itália. A competição feminina será de 29 de setembro a 20 de outubro, no Japão.

Seleção feminina

12/08 – 10h – Brasil x Estados Unidos – Brasília

14/08 – 19h – Brasil x Estados Unidos – Uberaba

16/08 – 20h – Brasil x Estados Unidos – Uberaba

18/08 – 19h30 – Brasil x Estados Unidos – Rio de Janeiro

Seleção masculina

18/08 – 21h45 – Brasil x Holanda – Brasília

20/08 – 21h30 – Brasil x Holanda – Manaus

22/08 – 19h – Brasil x Holanda – Belém

