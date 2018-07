Palmeiras cede igualdade ao Santos no Pacaembu

SP - PALMEIRAS/AMÉRICA - ESPORTES - Willian comemora seu gol, o primeiro do Palmeiras durante a partida entre Palmeiras x América-MG válida pela Copa do Brasil 2018 realizada no Allianz Parque em (SP). 23/05/2018 - Foto: RICARDO MOREIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO | Foto: RICARDO MOREIRA

São Paulo (SP) - Santos e Palmeiras fizeram um clássico de dois tempos completamente distintos na noite de ontem (19), no Pacaembu, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Quando foi superior, no primeiro tempo, os palmeirenses saíram na frente com gol de Lucas Lima. Na etapa final, os santistas melhoraram, aproveitaram o cansaço do rival e deixaram tudo igual graças ao zagueiro Gustavo Henrique.



O resultado acabou não sendo bom para nenhum dos dois. O time de Jair Ventura segue perto da zona do rebaixamento, com 14 pontos, apenas um à frente do Bahia, primeiro integrante do Z-4. Já a equipe comandado pelo técnico Roger Machado perdeu a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados. Está na sétima posição, com 20.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (22). O Santos vai até a Arena Condá, em Santa Catarina, para enfrentar a Chapecoense, às 18h. O Palmeiras joga um pouco mais cedo, às 15h, recebe o Atlético-MG, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os gols

Com duas formações bem ofensivas, Jair Ventura e Roger Machado montaram esquemas táticos que privilegiavam os contra-ataques. E se uma palavra pode definir por que os construídos pelos palmeirenses funcionaram melhor do que os dos santistas, ela é organização.

Quando recuperava a posse a bola, Bruno Henrique e Felipe Melo faziam a conexão com muito mais eficiência do que a dupla de meio-campistas do adversário - Alison e Jean Mota. Foi Bruno Henrique, aliás, quem começou a jogada do gol, logo aos 6 minutos. Puxou o contragolpe com Willian na direita, o atacante achou Lucas Lima no meio, e o camisa 20, sozinho dentro da área, teve tempo para dominar de costas para o gol de Vanderlei, girar e chutar de canhota, no canto: 1 a 0.

O gol de empate do Santos saiu aos 22 mimutos da etapa final. Victor Ferraz cruzou da entrada da área, Antônio Carlos afastou. Dodô recolocou a bola no tumulto e Felipe Melo a desviou para trás, acertando o travessão. No rebote, o zagueiro Gustavo Henrique também usou a cabeça para empurrar para dentro.