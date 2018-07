Corinthians reencontra a vitória diante do Botafogo

Corinthians chega aos 19 pontos ganhos na tabela de classificação. | Foto: Newton Menezes

São Paulo (SP) - O Corinthians recomeçou o Campeonato Brasileiro com um triunfo. Vindo de uma série de duas derrotas, para Bahia (1 a 0) e Flamengo (1 a 0), e dois empates, com Vitória (0 a 0) e Santos (1 a 1), antes de a competição entrar no recesso motivado pela Copa do Mundo da Rússia, o time de Osmar Loss reagiu e fez 2 a 0 sobre o Botafogo, em Itaquera (SP).



Conquistado com gols do meia Rodriguinho no primeiro tempo e do atacante Romero no segundo, o resultado fez o Corinthians alcançar os 19 pontos ganhos na tabela de classificação.

O Botafogo ficou para trás, com 16.Os Alvinegros paulista e carioca terão clássicos pela frente no sábado (21), contra rivais que disputam a liderança do Brasileiro.

Enquanto o Corinthians irá ao Morumbi para enfrentar o São Paulo, o Botafogo jogará contra o Flamengo no Maracanã.

Na saída do gramado, o goleiro Cássio comemorou a o triunfo dentro de casa e fez questão de lembrar do empenho dos jogadores.“Todo mundo teve muito empenho, dedicação, todo mundo correndo e se ajudando. Quando tivemos as oportunidades lá na frente conseguimos marcar e saímos com uma vitória importante”, afirmou o arqueiro.

