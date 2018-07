Flamengo perde com gol de velho conhecido

o Tricolor não se intimidou diante do líder Flamengo e venceu pelo placar de 1 a 0, | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) – Jogando fora de casa, o São Paulo conquistou uma importante vitória. Em duelo entre dois postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não se intimidou diante do líder Flamengo e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Everton, que fez valer, mais uma vez, a famosa “lei do ex”.



Mas Everton não foi o único a ser decisivo na vitória são-paulina. Foi do estreante Joao Rojas, contratado junto ao Talleres-ARG durante a intertemporada, o cruzamento para o gol do meia-atacante. Já o flamenguista Paolo Guerrero, que atuou liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), teve atuação apagada e foi anulado pela marcação rival.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 26 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, segue na primeira colocação, com 27 pontos, mas vê o clube do Morumbi se aproximar perigosamente.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 26 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. | Foto: Reprodução

Após marcar o único gol da partida, Everton fez questão de não comemorar. Após a partida, ele explicou que sua atitude não poderia ter sido diferente devido o respeito e carinho que tem pelo Rubro-Negro.



“É diferente jogar aqui. Voltar ao Maracanã, torcida do Flamengo. É difícil jogar aqui. O gol foi especial, tive uma história aqui no Flamengo, grandes vitórias, grandes conquistas e voltar aqui com essa pressão foi especial. Tenho muito respeito”, frisou o meia do São Paulo.

Em sua volta ao Flamengo, o atacante Guerrero afirmou que a derrota para o Tricolor foi dolorida, principalmente, porque o adversário jogou por uma bola durante todo o confronto.

“Eles só jogaram por uma bola no contra-ataque depois que fizeram o gol. A gente teve a bola. Criamos muitas chances de gol, mas não conseguimos aproveitar”, disse o peruano.

O meia Éverton Ribeiro também enxergou um São Paulo fechado para explorar os erros do Rubro-Negro.

“A gente dominou o jogo. Pecamos na finalização. No segundo tempo eles deram um chute e fizeram o gol. A gente sabia que o ponto forte deles é o contra-ataque”, completou o meia.

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ambos os times têm clássicos estaduais pela frente. O São Paulo recebe o arquirrival Corinthians no próximo sábado (21), às 20h (de Manaus), no Morumbi. No mesmo dia, mas às 18h, o Flamengo encara o Botafogo, no Maracanã.

