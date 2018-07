Juventus apresenta Cristiano Ronaldo nesta segunda

CR7 é a estrela da Seleção Portuguesa | Foto: Divulgação





São Paulo (SP) - Cristiano Ronaldo deve ser oficialmente apresentado pela Juventus na próxima segunda-feira (15). Pelo menos é o que o clube indicou na última sexta-feira (13), por meio de uma publicação em suas redes sociais. As únicas palavras da postagem foram: “16.07.18, Cristiano está chegando”, que acompanharam uma arte que leva o número sete, tradicionalmente usado pelo craque em seus uniformes, e uma foto de seu rosto.

A apresentação, contudo, deve ser discreta. O clube italiano não fará a festa que se imaginava para a recepção de Cristiano, fechando as portas de seu estádio por motivos de segurança.

Portanto, sem a presença de torcedores, apenas jornalistas assistirão ao atacante vestir o uniforme bianconero pela primeira vez e conceder sua primeira coletiva de imprensa como atleta da Vecchia Signora.

No que se tornou uma das transferências mais bombásticas do futebol mundial, o atual melhor jogador do mundo deixou o Real Madrid após nove anos defendendo as cores merengues.

O português de 33 anos assinará um contrato de quatro temporadas com a Juve, que desembolsará 100 milhões de euros (R$ 450 milhões) por sua contratação, além de 30 milhões (R$ 135 milhões) por ano em salários.

