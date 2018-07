Memes de Ronaldinho Gaúcho viralizam na internet

Ronaldinho Gaúcho participou da cerimônia de encerramento, realizada antes da partida entre França e Croácia, pela final da Copa do Mundo, neste domingo (15). A participação do ex atacante brasileiro viralizaram nas redes sociais e “Ronaldinho” se tornou um dos assuntos mais comentado no Twitter, ficando atrás apenas de “#wordcupfinal” e “Croácia”.

O pentacampeão pela Seleção Brasileira em 2002 apareceu durante a apresentação de Will Smith e Nichy Jam, que cantaram a música tema da copa “Live It Up!”.

Memes nas redes sociais

O brasileiro tocou um atabaque, levantou os torcedores presentes no estádio Lujnik, em Moscou, capital do país e virou meme na internet. Nas redes sociais, os brasileiros relembraram a derrota da equipe de Tite e zoaram a participação de Ronaldinho.

“Nessa final da copa eu vou torcer pro Ronaldinho Gaúcho”.

“Novamente o Ronaldinho em lugares aleatórios provando que a vida dele é muito mais legal que a nossa”.

“Ronaldinho Gaúcho representando o Brasil no final da copa”.

