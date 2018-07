Copa se rende a Kolinda: presidente da Croácia ganha destaque

| Foto: Divulgação

Presidente da Croácia tem chamado a atenção do mundo durante as partidas da seleção nacional na Copa da Rússia, ao ser vista na arquibancada, fazendo a festa com a torcida do time finalista na arquibancada.



A presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, ganhou a atenção das redes sociais esta semana após a seleção de futebol do país avançar para a final da Copa do Mundo. Apaixonada pelo esporte, a líder croata comprou passagens econômicas para a Rússia e pagou a estadia com o próprio dinheiro para assistir aos jogos da equipe pessoalmente, no estádio. Usuários no Twitter já estão chamando a mandatária de “exemplo para o Brasil”.

“Realmente, ainda estou impressionado com a presidente croata”, comentou um usuário. “Vai ver a Copa sem dinheiro público, tudo bancado com dinheiro do próprio bolso. Isso seria exigir o básico, mas para o Brasil, quem fizesse isso já estaria fazendo algo NUNCA feito antes.”

Os membros da rede social também compartilharam várias imagens da presidente no vestiário, junto com os jogadores, comemorando a classificação croata. Na quarta-feira (11), horas antes do jogo da Croácia contra a Inglaterra, Kolinda presenteou a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com uma camiseta personalizada da seleção croata.

