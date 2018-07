Cruzeiro apresenta Hernán Barcos, 'O pirata', neste sábado (14)

Anunciado como reforço do Cruzeiro na última terça-feira (10), o atacante Hernán Barcos chegou a Belo Horizonte nesta sexta (13) e foi recebido com festa pela torcida no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O argentino, que vestirá a camisa 28, será apresentado oficialmente em entrevista coletiva na manhã deste sábado, na Toca da Raposa II.

Hernán Barcos se junta à legião de argentinos do grupo cruzeirense. Vai treinar com os compatriotas Ariel Cabral, (volante), Lucas Romero (volante) e Mancuello (meia). Com o uruguaio Arrascaeta, é o quinto estrangeiro do elenco e completa a cota de gringos que podem ser relacionados nas partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.



Depois do desembarque festivo, o atleta conheceu o centro de treinamento do clube. O atacante de 34 anos estava na LDU, do Equador. Rescindiu o contrato com o clube de Quito depois de 21 jogos e 11 gols marcados - era o artilheiro do time na temporada. No Cruzeiro, o vínculo será de um ano.

Décimo quinto argentino a atuar pelo clube, Hernán Barcos chega em momento delicado do setor ofensivo do Cruzeiro, que tem Fred e Sassá se recuperando de cirurgias nos joelhos e Raniel em tratamento de recente lesão.



O jogador ainda aguarda o registro de sua documentação para atuar pelo Cruzeiro. Por isso, não poderá estrear nesta segunda-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Atlético Paranaense, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, no Paraná, vitória mineira por 2 a 1. Se avançar, o time do técnico Mano Menezes disputará as quartas de final contra o Santos, que já garantiu a sua vaga.



Pelo Campeonato Brasileiro, o clube celeste encara o clássico contra o América-MG, na próxima quinta-feira, também no estádio do Mineirão, pela 13.ª rodada. A equipe está na oitava posição, com 18 pontos.

