São Paulo vence jogo-treino contra o São Bento no Morumbi

São Paulo - Com gol de Nenê, o São Paulo venceu o São Bento por 1 a 0, em jogo-treino nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Foi mais uma etapa da preparação do técnico uruguaio Diego Aguirre para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana neste segundo semestre.

O treinador manteve a formação utilizada nas atividades anteriores, com três atacantes. E aproveitou para aprimorar o entrosamento do atacante equatoriano Joao Rojas, um dos dois reforços contratados na intertemporada. O time tricolor jogou com Sidão (Jean); Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

Destaque da partida, o meia Nenê ainda acertou o travessão em cobrança de falta. Sem fazer um placar elástico, a movimentação valeu para dar ritmo aos atletas e reafirmar a consistência defensiva. O restante do grupo são-paulino trabalhou pela manhã no CT da Barra Funda e enfrenta o São Caetano, em outro jogo-treino, nesta quinta-feira.

Ainda nesta quarta-feira, o lateral-direito Bruno Peres recebeu as boas-vindas de Nenê, foi apresentado a Diego Aguirre e à diretoria e conheceu a estrutura do CT são-paulino. Segundo reforço do time nesta pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o atleta chegou por empréstimo da Roma, da Itália, e ficará até o final do ano que vem.

"Eu estava com algumas conversa com clubes europeus quando meu empresário disse que o Raí estava me procurando. Eu já sonhava em vestir essa camisa. E quando surgiu a oportunidade eu não pensei duas vezes. Abri mão de algumas coisas importantes, mas na minha decisão o São Paulo foi a coisa mais importante. Estou muito motivado e feliz", disse Bruno Peres ao site do clube.

O dia tricolor ainda teve reencontro histórico. O ex-volante Bernardo, atualmente empresário de atletas, se reuniu com os amigos Raí, Ricardo Rocha e Diego Aguirre. Os quatro atuaram juntos no São Paulo, no final da década de 1980.

