ESPM chega em Manaus com seis cursos

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) volta a Manaus trazendo os cursos Itinerantes entre os dias 4 e 20 de maio, com duração de três dias e seis opções de temas nas áreas de negócios, vendas e marketing. Os cursos serão ministrados no Confort Hotel Manaus, localizado no Distrito Industrial I, sempre começando às 17h, às 19h30 e, alguns, completando com um sábado, das 9h às 12h.

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, com aulas das 17h30 às 19h30 e das 19h30 às 22h30 ocorrerão os cursos ‘Atendimento na Agência de Comunicação’ e ‘Prospecção de Negócios Pela Agência’, ambos com o professor Roberto Correa.

Nos dias 8, 9 e 10 de maio, o professor Oreste Cotrini dará o curso ‘Gerência e Supervisão de Vendas’ das 19h30 às 22h30.

‘Estratégias Digitais de Marketing’ será o curso ministrado pela professora Sandra Turchi das 19h30 às 22h30 e no sábado, das 9h às 12h, nos dias 11, 12 e 13 de maio.

Nos dias 15, 16 e 17 de maio, das 19h30 às 22h30, o professor Maur[icio Sarmento dará o curso ‘Produção Audiovisual: Storytelling e conteúdo para Marketing Digital’.

Para fechar esta temporada de cursos Itinerantes da ESPM em Manaus, nos dias 18, 19 e 20 de maio, das 19h30 às 22h30 e sábado das 9h às 12h, o professor Gilberto Cavicchioli dará o curso ‘Como tornar-se um Gerente Extraordinário’.

As inscrições podem ser feitas AQUI.

