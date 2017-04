Espi e FDT preparam programação para idosos até outubro

Mais de 20 atividades, entre cursos de longa duração, palestras e oficinas estão na programação que será realizada, de maio a agosto, pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI), em parceria com a Fundação Doutor Thomas (FDT), órgão responsável pela Política Municipal do Idoso da Prefeitura de Manaus. Uma dessas ações é o curso de cuidador de idoso, com início previsto para 15 de maio.

“Essa parceria vem sendo realizada há anos e muito nos orgulha, pois vemos as pessoas que estão na melhor idade aproveitando a nossa programação e não desistindo de se qualificar. Isso mostra que a Escola está apta para trabalhar com vários públicos. A nossa equipe se dedica muito e também aprende com eles, afinal, nunca é tarde para aprender e investir em qualidade de vida”, destacou a diretora-geral da ESPI, Fabiana Lucena.

A diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho, destaca a importância das ações da FDT com a Escola diante do aumento do número de idosos e da exigência de profissionais qualificados para atender a esse público.

“Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil. Não podemos ficar parados, é imprescindível oferecer orientação e capacitar os profissionais para atender a esse público”, observou.

Além do curso que terá início no dia 15 de maio, o Programa de Formação do Cuidador e Atenção ao Idoso, desenvolvido pela ESPI com a FDT, inclui oficinas de Teatro e de Canto e Coral para a Terceira Idade, Inclusão Digital, Sapateado e Noções Básicas de Inglês e Espanhol, entre outras atividades. O objetivo é desenvolver ações pedagógicas no âmbito municipal que visam ao atendimento das necessidades dos frequentadores do Parque Municipal do Idoso (PMI) e dos moradores da Fundação Doutor Thomas, com foco na valorização, socialização e cuidado com o idoso.

Frequentador do PMI há seis anos, Roberto da Silva, 78, contou que superou a depressão com a ajuda dos cursos oferecidos pelo Parque com a ESPI.

“Sempre quis ser ator, mas essa vontade acabou ficando para trás ao longo do caminho. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha família e nunca tive a oportunidade de tentar realizar esse sonho. Quando comecei as atividades do Parque do Idoso e começaram a oferecer as aulas de teatro, vi uma chance de trazer de volta esta vontade da juventude. Realizar essa atividade ajudou não só na realização do sonho, mas no combate à depressão, contribuindo para que hoje eu me sinta melhor e mais disposto”, comemorou.

Programação

Maio

– Cuidador de Idoso (Turma 1)

– Noções Básicas de Gerontologia

– Palestra ‘Gerontologia e Saúde do Idoso’

Junho

-Cuidador Comunitário (Turma 1)

– Oficina de Canto e Coral

– Oficina de Dança do Ventre

– Oficina de Desenho e Pintura

Julho

– Cuidador Comunitário – (Turma 2)

– Oficina de Zumba

– Oficina de Teatro

Agosto

– Cuidador Comunitário (Turma 3)

– Cuidador de Idoso (Turma 2)

– Noções Básicas de Espanhol

– Oficina de Sapateado

Setembro

– Cuidador Comunitário (Turma 4)

– Oficina de Canto e Coral

– Oficina de Musicoterapia

Outubro

– Inclusão Digital

– Noções Básicas de Inglês

– Oficina de Zumba

– Semana da Cidadania

Com informações da assessoria