Espetáculo Viva la Zona abre circuito da ‘Artrupe pela Cidade’

A Artrupre Produções Artística realiza, nesta quinta-feira (29), a primeira apresentação do projeto ‘Artrupe pela Cidade’. O espetáculo Vila la Zona abrirá o circuito e será apresentado, às 19h, no Serviço Social da Indústria (Sesi), situado na rua Vivaldo Lima, 361, bairro Alvorada. A entrada é gratuita.

O projeto Artrupe pela Cidade foi contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2015, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Ao todo serão 18 apresentações de três espetáculos: A Casa de Inverno (com a direção de Taciano Soares), Viva La Zona ( direção de Victor Kaleb) e Inquietações (com direção de Hamyle Nobre), em todas as zonas da cidade.

“É uma oportunidade incrível realizar essa experiência de circular com os nossos trabalhos pela cidade. Estamos tão acostumados a exibir as apresentações na região do Centro que acabamos perdendo contato com o público de zonas mais afastadas. E sabemos que essas áreas sentem falta de uma programação cultural que vá até o seu bairro”, destacou Diego Bauer, sócio da Artrupe e ator do espetáculo A Casa de Inverno.

Viva La Zona é um espetáculo de dança contemporânea focado em aspectos atuais da realidade urbana de Manaus. As consequências que a modernidade traz ao cotidiano e a identidade do homem amazônico são os elementos primordiais da construção do espetáculo. A partir disso, utiliza-se elementos do movimento Hip Hop, cada vez mais estabelecido em Manaus, para construir a sua visualidade, criando um contraste com o ponto de vista muitas vezes relacionado ao estilo de vida amazônico e suas manifestações culturais.

Programação

Inquietações

30/09/16: Teatro Luiz Cabral (condomínio Shopping Grande Circular – av. Autaz Mirim, 6250 – São José – Zona Leste)

07/10/16: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova – Zona Norte)

14/09/16 (Não confirmado): Centro de Convivência da Família Maria de Miranda Leão (rua Loris Cordovil, 1, Alvorada – Zona Centro-Oeste)

21/10/16: DaVárzea das Artes (rua B, Casa 2, Conjunto Jardim Yolanda – Parque 10 – zona Centro-Sul)

29/10/16: Centro de Convivência da Família Maria Madalena Arce Daou (av. Brasil, s/n, Santo Antônio – zona Oeste)

16/12/16: Espaço Artrupe (rua Joaquim Nabuco, 1436, Centro – Zona Sul)

Viva la Zona

29/09: Serviço Social da Indústria – Sesi (rua Vivaldo Lima, 361, Alvorada I – zona Centro-Oeste)

01/10: Teatro Luiz Cabral (condomínio Shopping Grande Circular – av. Autaz Mirim, 6250 – São José – zona Leste)

02/10: Ateliê 23 (rua Tapajós, 166, Centro – zona Sul)

05/10: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova – Zona Norte)

20/10: DaVárzea das Artes (rua B, Casa 2, Conjunto Jardim Yolanda – Parque 10 – zona Centro-Sul)

22/10: Centro de Convivência da Família Maria Madalena Arce Daou (av. Brasil, s/n, Santo Antônio – Zona Oeste)

A Casa de Inverno

06/10: DaVárzea das Artes (rua B, Casa 2, Conjunto Jardim Yolanda – Parque 10 – zona Centro-Sul)

08/10: Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro – Zona Sul)

09/10: Teatro Luiz Cabral (condomínio Shopping Grande Circular – av. Autaz Mirim, 6250 – São José – zona Leste)

13/10: Centro de Convivência da Família Maria Madalena Arce Daou (av. Brasil, s/n, Santo Antônio – zona Oeste)

15/10: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova – zona Norte)

16/10: Ateliê 23 (rua Tapajós, 166, Centro – zona Sul)

* A programação está sujeita a alterações.

