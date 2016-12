Espetáculo “Um Sonho de Natal na Floresta Encantada” acontece neste domingo

Neste domingo (25), data em comemoração ao nascimento de Jesus Cristo, a Nova Igreja Batista realiza o espetáculo “Um Sonho de Natal na Floresta Encantada”. As apresentações acontecem, excepcionalmente, em três horários: 15h, 17h30 e 20h.

Com entrada gratuita e classificação livre, a atração acontece, deste o último dia 10 de dezembro, na sede da igreja, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estão posicionados próximo ao local para auxiliar os condutores que pretender trafegar com veículos na região.

