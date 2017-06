Espetáculo ‘Não Aceitamos Cores Abomináveis’ é encenado no Café Teatro em Manaus

Café Teatro em Manaus -Foto: Divulgação –

Nesta quinta-feira, 29/9, às 20h, estreia no Les Artistes Café Teatro o espetáculo “Não aceitamos cores abomináveis”, com entrada gratuita. A peça é realizada pelos formandos do curso de Teatro da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“Não aceitamos cores abomináveis” tem duração de 40 minutos e foi elaborada para a conclusão do curso dos alunos e tem como enredo uma reflexão sobre questões relacionadas à homofobia vivida pela comunidade LGBT. O espetáculo será apresentado em quadros, com a revelação da homossexualidade de um jovem até a parte de uma alta aceitação da sociedade. O elenco é formado por Diego Leonardo, Maik Mota, Manuel Fagache, Matheus Sabbá e Giese Santos.

Matheus Sabbá, que também é um dos diretores da montagem, explicou que o grupo e a peça nasceram pela compatibilidade ideológica dos atores e também pela necessidade de abordar essas questões.

“É um tema muito frequente no Brasil. Como todos que participam do processo são homossexuais e passaram por alguma pressão sexual, vimos que era muito importante falar sobre esse assunto e fazer com que o público que irá assistir, de certa forma, possa refletir”, disse.

O Café Teatro fica localizado na Avenida 7 de Setembro, 377, no Centro.

Agenda:

O que: Espetáculo “Não Aceitamos Cores Abomináveis”

Quando: 29/06(quinta-feira) às 20h

Onde: Les Artistes Café Teatro, 7 de Setembro, 377, Centro.

Quanto: Entrada Gratuita