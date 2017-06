Espetáculo ‘Não Aceitamos Cores Abomináveis’ conta histórias reais de preconceito e homofobia

“Não Aceitamos Cores Abomináveis” será apresentado no Les Artistes Café Teatro por alunos do curso de teatro da UEA – Divulgação

No mês de exaltação do orgulho da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), o espetáculo “Não Aceitamos Cores Abomináveis”, que será apresentado amanhã (29), às 20h, no Les Artistes Café Teatro por alunos do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), traz reflexões necessárias sobre preconceito e combate à homofobia com base em histórias reais, vividas pelos atores que participam da produção e também depoimentos de amigos e de outras pessoas, coletados pela internet. A entrada é gratuita.

“A montagem fala das opressões que a comunidade LGBT sofre dentro da sociedade. Como todo o elenco é homossexual e está envolvido nesse tipo de dilema, nós fizemos um levantamento dessas histórias, tanto as nossas, como de alunos da UEA e outras que recebemos por e-mail, para construir o texto”, explica o estudante Maik Mota, 22. “Esses relatos verídicos fizeram a obra ganhar força”.

Hoje, mais “empoderado”, como ele mesmo define, Maik conta que já passou por situações constrangedoras na época da escola, no ensino médio, e por parte de sua própria família, conflito que ainda permanece de forma mais branda. “Tenho familiares que dizem que aceitam, mas gostam de criticar”.

O momento que ele considera decisivo nesse processo de assumir sua orientação sexual foi quando passou a buscar informação. “Eu comecei a pesquisar a respeito, comecei a perceber quem eu era de verdade e passei a me aceitar. Me posicionei como cidadão. É importante fazer isso antes de querer a aceitação do outro”, destaca. “Precisamos nos ‘empoderar’ para mostrar à sociedade que nós existimos, que nós somos iguais”.

Essa vontade de externar o orgulho em forma de protesto foi o combustível para construir a montagem, conforme acrescenta o estudante Diego Leonardo, 20, que também participa do espetáculo e faz parte da companhia Trilhares. “Foi uma necessidade de expressar algo que nos machuca, por meio da arte, contra preconceitos que estão estruturados na nossa sociedade”.

Diego Leonardo afirma que o espetáculo mistura ficção e realidade. “Em alguns momentos, o espectador não saberá se é uma história real ou não”. Mas, de acordo com ele, apesar das particularidades de cada relato, o preconceito é o mesmo para todos eles.

Ele revela que já perdeu oportunidades de trabalho por conta de sua orientação. “Já perdi uma campanha publicitária simplesmente por ser homossexual”, revela. O convívio familiar, hoje, é mais tranquilo, mas ele já enfrentou brigas por não atender às expectativas criadas por seus familiares. “Já tivemos embates, mas agora nós nos apoiamos”.

“Não Aceitamos Cores Abomináveis” é dirigido coletivamente por cinco alunos de teatro. Além de Maik e Diego, também estão envolvidos na criação do texto Matheus Sabbá, Giese Santos e Manuel Fagache. Todos eles atuam na peça. Apresentado em quadros, o espetáculo tem duração de 40 minutos e foi elaborado como trabalho de conclusão do curso dos estudantes. O Les Artistes Café Teatro fica localizado na avenida Sete de Setembro, Centro.

Dia do Orgulho

Hoje, 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho LGBT. A data lembra os acontecimentos em 1969, ocorridos em Stonewall, bar de Nova York que era ponto de encontro da comunidade à época. Na noite do dia 28 de junho, a polícia invadiu o local para retirar os homossexuais que frequentavam o estabelecimento, que se revoltaram contra a abordagem. O evento marcou o início do movimento pelos direitos dos LGBTs.

