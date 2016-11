Espetáculo ‘Flecha Borboleta’ está em cartaz no Café Teatro até domingo

A Companhia de Teatro Arte & Fato apresenta, a partir desta quarta-feira (16) o espetáculo ‘Flecha Borboleta’, no Les Artistes Café Teatro, no Centro, com entrada gratuita. As apresentações seguem até domingo (20), sempre às 20h.

Contemplado pelo edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2015 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Flecha Borboleta se baseia em fatos reais e é a segunda montagem da trilogia ‘O outro entre nós’ que é composta pelas peças: ‘A Estrada’, ‘Flecha Borboleta’ e ‘Casa D’água’.

Com objetivo de estabelecer defesa continental das ‘Américas’, o Governo Militar Brasileiro se alia aos Estados Unidos da América (1934-1942), durante a Segunda Guerra Mundial, compactuando em Washington um tratado para a ‘Internacionalização da Amazônia’, em 1948 acontece nova missão, de nome: ‘Missão Aabbink’, chefiada por John Abbink para reconhecimento das terras, cujo objetivo era “forjar laços” de amizade com o Brasil e a integração da Amazônia.

Durante anos, vários oficiais aviadores visitaram a aldeia Yanomami e contraíram matrimônios temporários com jovens índias. De acordo com Douglas Rodrigues, a história de ‘Flecha Borboleta’, se baseia em fatos reais e descreve as trágicas consequências de um desses matrimônios contraídos com leviandade, pecado, discriminação, mentiras, loucura e mortes.

Flecha Borboleta traz no elenco Acacia Mié, Hely Pinto, Israel Castro, Keila Gomes, Karol Medeiros, Leonel Worton e Vanessa Pimental. Douglas Rodrigues é autor e diretor do espetáculo.

O Les Artistes Café Teatro está localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro da cidade.

