Espetáculo Corcunda de Notre Dame será encenado no Conjunto Canaranas

Grupo de Arte apresenta espetáculo clássico da arte francesa – Foto: Divulgação

O grupo de Artes do Conjunto Canaranas vai realizar nos dias 23, 24 e 25 de junho, a partir de 19h30 a peça teatral “O corcunda de Notre Dame”, no Centro Pastoral, atrás da Igreja Católica de Nossa Senhora da Assunção, Rua K, S/N, Canararanas II, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a assessoria, cerca de 30 artistas estarão em cena. Na sonoplastia, canções tradicionais da animação da Disney, bem como cantos eruditos da Idade Média. Além disso, pela primeira vez, os atores cantarão em algumas cenas, trazendo elementos de um espetáculo musical. A pesquisa do espetáculo contou com a avaliação histórica, social e cultural para saber sobre a vida moradores da Cidade de Paris, por volta dos anos 1480.

O espetáculo teatral Corcunda de Notre Dame, adaptação da obra de Victor Hugo, terá como objetivos trazer reflexões sobre a vida humana e seu desrespeito durante todas as épocas. Ele trará a tona temas como hipocrisia e falta de respeito. Além de trazer elementos religiosos no seu desenrolar.

“O Espetáculo traz temas reflexivos e necessários na atualidade. Sem contar que o contexto da arte e cultura popular se encontram tanto na história como na vida dos que encenam. Todos os artistas são voluntários, aprendem Teatro no decorrer dos ensaios e aulas, e aos poucos vão dando cor e forma a um espetáculo de beleza e dramaturgia emocionante” afirma o diretor geral do espetáculo, Diogo Ramon.

Sinopse:

Quasimodo é um jovem de vinte anos que mora no campanário da torre da Catedral de Notre Dame em Paris, e de lá nunca desceu, durante toda a sua vida. Ele foi cuidado pelo juiz Frollo, e trabalha tocando os sinos da Igreja durante o dia todo. Suas únicas companhias são as gárgulas – estátuas as quais ele conversa e pede conselhos. Porém, tudo pode mudar com a chegada da Festa dos Tolos, a maior festa realizada na França. As atitudes de Quasimodo podem mudar toda sua história, bem como provocar reflexão em quem dela participará. A pergunta a se responder será “Quem é o monstro e o homem quem é?”

Agenda:

O Corcunda de Notre Dame

Datas: 23,24 e 25 de Junho de 2017

Horário: 19h30

Local: Centro Pastoral da Igreja Católica de Nossa Senhora da Assunção.

Informações: 99424-2875

EM TEMPO