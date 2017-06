Espetáculo ‘Boletim de Ocorrência’ retorna a Manaus nesta sexta

Com o objetivo levar ao público espetáculos de qualidade com preços acessíveis, reconhecendo a importância da arte para a vida, a Companhia Interarte por meio de um projeto foi selecionada para apresentar nesta sexta-feira (16), retornando aos palcos manauenses a comédia ‘Boletim de Ocorrência’, escrita e dirigida pelo ator Roger Barbosa, que será apresentada no Teatro Manauara, a partir das 20h, com meia entrada a R$15.

A história é ambientada em uma delegacia onde tudo que poderia acontecer e o que não poderia, acontece. O delegado Mauro (Yohei Miura), tenta manter tudo funcionando dentro da ordem, mas a sua louca recepcionista Marcela (Ariane Feitoza) está mais preocupada em fofocar e com o impacto da crise econômica em sua vida,resolve em seu turno assumir a função de manicure, conselheira amorosa e informante de um programa de TV sensacionalista.

Além dela haverá um travesti, uma mãe em busca do seu filho, um preso com condenação desconhecida que se recusa a deixar a cadeia, mas vive com toda regalia e uma voluntária guardiã de um segredo, são alguns dos personagens que fazem tudo sair da normalidade. Não faltam também personagens, cujas histórias estão interligadas.

“Boletim de Ocorrência” é o resultado de um trabalho do curso de montagem de um espetáculo da escola Artecena. O diretor Roger Barbosa explica que não se trata de uma montagem com conteúdo regionalista. “O foco é a cultura brasileira e a crise econômica que o país vivencia”, diz.

O elenco conta ainda com os atores Cláudia Simões, Davy Chaves, Francisco David, Greyce Carlos, Graça Souza, Magda Carvalho, Patrícia Botelho, Paul Brown e Wilson do Carmo.

Próximos espetáculos:

13/07: Meninos do Quintal – Criatê

10/08: Carmem em Revista, o musical – Interarte

14/09: Cia Criatê

19/10: Cia Trilhares

09/11: Espetáculo produzido especialmente para o projeto com participação das três cias (Trilhares, Interarte e Criatê).

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

EM TEMPO