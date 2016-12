Espetáculo ‘Angelis’ estreia neste sábado em Manaus

O público amazonense vai poder assistir, a partir deste fim de semana, em Manaus, um dos mais aplaudidos espetáculos natalinos do país, “Angelis”, criado e produzido pela companhia D’arte Multiarte, do Rio Grande do Sul. O show de luzes, cores e sons será exibido no Centro de Eventos Amazonas Shopping, de amanhã até a próxima terça-feira (20), com sessões diárias nos horários de 15h, 17h30 e 20h (sábado e domingo) e de 17h e 20h (segunda e terça).

Segundo a direção do “Angelis”, uma das características do espetáculo é a sua maleabilidade, uma vez que ele pode se adaptar a qualquer lugar e em qualquer formato. Para Manaus, por exemplo, ele foi aumentado para atender à demanda de palco e de público, com performances de acrobacias aéreas e músicas a mais. A essência, porém, permanece a mesma.

Por meio de música, dança, projeção mapeada, efeitos especiais e cenografia temática, o espetáculo ilustra cenas do universo natalino com versões cantadas e dançadas dos mais variados clássicos de todos os tempos. Entre eles: “Noite Feliz”, “Jingle Bells”, “Amazing Grace”, “Ave Maria”, “Adeste Fideles” e muitos outros característicos desta época do ano.

“Queremos que o público saia encantado, acreditando na magia do Natal, em uma época em que todos estão predispostos a ter contato com sentimentos tão nobres. Sabemos como são as manifestações de Natal no Sul e no Centro do país, mas não no extremo Norte, isso está nos deixando ansiosos para levar um pouco do que realmente acreditamos, que é a magia do verdadeiro espírito de Natal”, comenta Rodrigo Cadorin, diretor do “Angelis” e da D’arte Multiarte.

Ainda segundo os criadores do espetáculo, o evento conta com cerca de 25 pessoas atuando no palco e nos bastidores, entre elenco, técnica, produção, equipe de camarim e direção.

Como participar

Podem participar do espetáculo todos que fizerem compras a partir de R$ 250 em uma das lojas do Amazonas Shopping, já que a ação cultural faz parte da campanha “Natal dos Sonhos”, realizada pelo mall como parte das comemorações pelos seus 25 anos, completados no dia 7 de novembro de 2016. As trocas de notas fiscais por ingressos para o “Angelis” seguem até o dia 20 de dezembro, ou enquanto durar o estoque. Serão permitidas trocas de até três pares de ingresso por CPF, ou seja, seis, e as trocas podem ser feitas no estande da promoção, localizado no segundo piso do shopping, área da expansão.