‘Especialistas’ em roubo à residências de Itacoatiara são presos

Ayk Wilker Pereira da Cruz, 29; Johnathan Gurgel Silva, 26; Rodrigo Sávio Chaves da Silva, 29, conhecido como ‘Bentes’ e Rosevaldo Cavalcante Lima, 34, o ´Fofão’, foram presos na noite desta quarta-feira (13), na barreira policial da rodovia AM-010. Os homens são suspeitos de roubar uma residência no município de Itacoatiara (distante a 176 KM de Manaus). Policiais civis abordaram o quarteto quando eles estavam em um taxi fugindo para a capital.

O crime aconteceu na tarde de ontem, quando o bando se passou por clientes interessados em comprar uma casa situada na rua Solimões, bairro Iracy. De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, Lázaro Santiago, no momento em que a vítima, um homem de 50 anos, foi mostrar o imóvel, o grupo anunciou o assalto e imobilizou o proprietário da casa com braçadeiras de plástico e ainda o amordaçou.

“Durante a ação criminosa, um dos homens, portava uma arma de fogo. O grupo levou do local, R$ 18 mil em espécie, dois aparelhos celulares, um anel de ouro, perfumes, relógios e quatro ovos de páscoa”, explicou.

Ainda conforme a autoridade Policial, após o delito os homens abandonaram o carro, modelo Corsa Classic, na AM-010 e pararam um táxi para trazê-los até Manaus. Na ocasião, o delegado acionou as equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), e do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera), conseguiram abordar o veículo e realizar as prisões em flagrantes deles.

Durante as abordagens, os policiais encontraram com o grupo todos pertences levados da residência da vítima, além de uma pistola calibre ponto 40, contendo 10 munições intactas, e mais cinco aparelhos celulares. O carro, utilizado pelo bando na ação criminosa e abandonado posteriormente na rodovia, tem restrição de roubo. O veículo foi encontrado pelas equipes policiais e levado para o prédio da DIP de Itacoatiara.

No prédio da unidade policial, os quatro infratores confessaram a autoria do crime e foram autuados em flagrante por roubo majorado. De acordo com Santiago, a quadrilha é especializada em roubos a residências em Itacoatiara. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que Johnathan e Ayk reposndem processos por roubo. Já Rodrigo tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio.

Os suspeitos foram encaminhados à Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria