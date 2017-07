Especialistas descartam tempo frio em Manaus

Especialistas afirmam que, provavelmente, a friagem não chegará a Manaus, mas acreditam que as baixas temperaturas serão sentidas no sul do Amazonas – Janailton Falcão

Ao contrário do que ocorre todos os anos de meados de maio a agosto, Manaus não sofrerá grandes efeitos da friagem provocada pela chegada da forte massa de ar polar vinda da Argentina na madrugada dessa segunda-feira (17). Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar frio pode se deslocar pelo país durante os próximos dias, derrubando as temperaturas na Região Sudeste e atingindo também municípios do sul do Amazonas.

O meteorologista do Inmet, Gustavo Ribeiro, afirma que, provavelmente, a friagem não chegará a Manaus, mas acredita que os manauenses podem sentir algum efeito climático. “Dificilmente esse tipo de fenômeno atinge a capital, mas pode ocorrer um aumento da nebulosidade, fazendo com que menos radiação solar chegue à superfície e por isso as temperaturas sejam mais baixas”, conta.

A previsão do tempo para hoje (18) em Manaus é de sol com algumas nuvens, sem sinal de chuva. A temperatura pode variar em mínima de 21° C e máxima de 32° C, com ventos de 11 quilômetros por hora e umidade relativa do ar com variação de 41% a 90%.

Já no sul do Amazonas, a temperatura pode apresentar queda, fazendo com que os amazonenses que residem nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Borba, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá retirem os agasalhos do guarda-roupa.

A friagem pode atingir apenas o sul do Estado – Ione Moreno

A previsão do tempo de hoje (18) para o município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros) é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Em Humaitá (a 590 quilômetros da capital), os termômetros podem variar com temperatura mínima de 15° C e máxima de 26° C e umidade relativa do ar variando entre 54% e 78%. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite é o previsto para o município de Lábrea (a 702 quilômetros), com ventos de 13 quilômetros por hora, umidade entre 56% e 78% e temperatura mínima de 15°C e máxima de 26°C.

Ainda conforme Ribeiro, essa friagem vem do Polo Sul e chega ao Sul do Estado em meados de maio e agosto. “Normalmente, estão associados a passagens de frentes frias nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, que por vezes atingem os Estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre e as regiões sul e sudoeste do Amazonas. Junto às friagens, observamos ventos de quadrante sul, que geralmente são secos e mais frios, pois têm origem nas regiões frias do continente”, explica o meteorologista.

O chefe da divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Ricardo Dellarosa, explica que as massas de ar frio mais intensas que ocorrem no período de inverno do hemisfério sul atingem a Amazônia provocando quedas nas temperaturas.

A friagem vem do Polo Sul e chega ao Sul do Estado em meados de maio e agosto –

Marcio Melo

“As temperaturas mínimas observadas na Bolívia e no Mato Grosso já mostram uma queda significativa e o mesmo deve acontecer nos Estados de Rondônia, Acre e sul do Amazonas já nas próximas horas. São esperados registros da ordem de 16° C ou menos nas temperaturas mínimas no sul do Estado. Essa massa deve atuar durante dois ou três dias, ao longo dos quais as temperaturas devem retornar gradualmente à condição de normalidade”, informa o meteorologista do Sipam.

Já o engenheiro agrônomo e diretor de assistência técnica e extensão rural do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Luiz Carlos do Herval Filho, afirma que o órgão já vivenciou esse mesmo fenômeno em anos anteriores e que a equipe técnica está atenta para auxiliar os trabalhadores rurais.

“A exemplo de anos anteriores, essa queda de temperatura, também conhecida como friagem, que normalmente acontece no Amazonas no mês de junho ou julho, é sentida principalmente nos municípios de Eirunepé, Envira, Apuí, Boca do Acre e Humaitá e não causa nenhum prejuízo para a agropecuária. Os técnicos do Idam desses municípios já vivenciaram anteriormente essa realidade e estão preparados para orientar os agricultores locais”, frisou o diretor Luiz Herval Filho.

Em Apuí, moradores vão usar agasalhos na friagem – Ione Moreno

Previsão nacional

Em Porto Alegre (RS), apesar de amanhecer com geada, a previsão para ao longo do dia é de sol e nuvens, aumentando no decorrer da tarde, mínima de 2° C e máxima de 10° C, com umidade relativa do ar na marcando variação entre 33% e 69% e ventos de 14 quilômetros por hora. Já em Florianópolis (SC), a temperatura fica entre mínima de 9° C e máxima de 20° C, e o dia é de sol com muitas nuvens.

Bárbara Costa

EM TEMPO