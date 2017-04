Especialistas comentam o Direito de Greve X Direito de Ir e Vir

Em Manaus, logo no início da manhã desta sexta-feira(28) que acontece a greve geral em todo o país, apenas 30% das frotas de ônibus estava circulando, mesmo sendo determinado pela justiça que deveriam estar rodando 50% em horários normais e 70% em horário de pico. E ainda, sindicalistas impediram a passagem de ônibus particulares que estavam levando trabalhadores para o Distrito Industrial, na Bola da Suframa. Essas situações geram debates e controvérsias, já que o direito de ir e vir e o de greve entram em conflito em momentos como esse.

Para a advogada e professora Direito Penélope Antony, o que está na prática diante da situação de hoje é o que chamamos de colisão de direitos e para resolver isso precisa-se de proporcionalidade e razoabilidade. “As pessoas não estão sendo impedidas de trabalhar, o que há é uma dificuldade de ir trabalhar. E isso é uma consequência da greve, pois a greve só atinge sua finalidade se houver esse impacto social, se não há esse impacto não há resultado de greve.”

Ainda segundo a advogada, a greve é uma situação em que se busca uma melhoria. “A greve de hoje aparentemente é constitucional, está Legal, porque foi obedecido os 50% dos serviços estão em funcionando. A questão é que a greve tem um fim e vai resultar nesse impacto social, por exemplo na questão dos ônibus, a dificuldade desse direito de ir e vir. Então quando há uma obediência minima, ela pode ser considerada Legal.

O advogado especialista em Direito do Trabalho, Emerson Lima afirma que o direito de greve é legítimo, porém tem-se que respeitar o direito daqueles que não querem aderir a greve. “Infelizmente alguns grupos lutam de forma irresponsável para garantir seus direitos sem contudo respeitar o direito daqueles que discordam”.

Para o especialista, alguns fazem greve de forma baderneira causando prejuízo a terceiros que nada tem haver ou que simplesmente discordam. E é justamente o deslocamento de trabalhadores que não irão aderir à greve que provoca contestação.”E tudo isso, lesando um dos direitos basilares da democracia que é o direito de ir e vir”, comenta.

Segundo o advogado especialista em Direito Constitucional, Elson Ribeiro, qualquer trabalhador tem esse direito de se manifestar. O direito de ir e vir é respeitado internacionalmente, o que se vê nessa manifestação com paralisação é uma tentativa de apelo contra as medidas que estão sendo tomadas em relação as reformas trabalhista e previdenciária, “eu reforço que essas reformas não estão sendo uma espécie de descoberta da roda. elas já existem em outros países”.

No caso do Brasil, houve determinação da justiça do trabalho para que os rodoviários colocasse no minimo 70% dos ônibus em circulação para não embaraçar o direito de ir e vir seja respeitado. “Aquele cidadão que entender que deva paralisar ele pode paralisar, desde que tenha respaldo da justiça”.

“Eu repeito 100% as manifestações no Brasil, mas eu entendo que falar em greve geral é precipitado, porque ela supõe e indica que houve uma negociação anterior com o patrão e na verdade esse é um movimento contrário as reformas que estão sendo votadas, por enquanto na Câmara do Deputados, reforma Trabalhista ta indo para Senado e a da Previdência nem foi votada e parte dos descontentes com os rumos que essas reformas estão tomando querem se manifestar. Acredito que não pode ser caracterizado como greve isso, já que não houve acerto anterior como a legislação dispõe”.

Bruna Chagas

EM TEMPO