Especialistas afirmam que pessoas com doenças crônicas têm maior risco de infecções

Os pacientes portadores de doenças crônicas, aquelas que demandam tempo longo de tratamento e em muitos casos não possuem cura, como o HIV, são mais suscetíveis a contrair infecções.

Isso acontece, segundo a médica e diretora da clínica Vacinar, Amanda Alecrim, porque o sistema imunológico dessas pessoas é mais sensível, aumentando o risco de adquirir determinadas doenças infecciosas, dentre elas, gripe e pneumonia. Por isso, a preocupação redobrada em manter o cartão de vacinação atualizado.

Amanda Alecrim explica que grande parte das infecções que podem afetar esses pacientes são preveníveis através da vacinação. Ela diz que pessoas com problemas no coração, pulmão ou nos rins, diabetes, asma, as que já fizeram transplante ou as com a imunidade baixa, como ocorre com quem tem o vírus HIV, devem manter atenção especial à caderneta de imunização.

De acordo com Amanda Alecrim, esse grupo de pacientes pode, inclusive, necessitar de vacinas específicas e de esquemas de

imunização diferentes.

“Cada situação deve ser analisada de forma individual. Há casos em que será preciso contraindicar uma vacina, porque o paciente apresenta restrição à sua composição, ou mesmo adiantar o calendário de imunização à determinada doença. Tudo deve ser feito sob acompanhamento médico”, ressaltou.

Imunização

A médica e diretora técnica da Clínica de Infectologia de Manaus (Clin), Izabella Safe, destaca que as vacinas, como Infleunza (gripe), Pneumonia, Meningite, Hepatite A e B devem estar sempre em dia.

“Além dessas, todas as outras vacinas devem ser avaliadas. A vacinação é a principal forma de prevenção de infecções oportunistas”, frisou.

Izabella Safe reforça, também, a importância das pessoas próximas aos portadores de doenças crônicas (parentes, cuidadores e profissionais de saúde) estarem também com o calendário de vacinação atualizado.

“A imunização dos chamados ‘contatos’ reduz o risco de infecções nesse grupo de pacientes, principalmente nos casos em que há contraindicação à vacina. Vacinar é bom para todos”, acrescentou.

As pessoas próximas aos portadores de doenças crônicas devem ficar atentas à atualização das vacinas contra Influenza, Hepatite A e B, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba) e Varicela (Catapora).

“Essa recomendação também é válida para os profissionais de saúde que atuam próximo a esse grupo de pacientes. Além de se proteger, esse profissional vai estar contribuindo para a redução do risco de infecção nessas pessoas”, disse.

