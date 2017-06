Especialista em futuro fala sobre profissões e competências em Manaus

Profissões serão impactadas pelo avanço da tecnologia

O futurista e membro da World Future Society (WFS), Flávio Liberal, participa, neste sábado, às 15hs, da palestra sobre “O futuro das profissões – como nossos alunos estão sendo preparados?”, voltada para pais e responsáveis de estudantes do Ensino Fundamental I e II ao Ensino Médio no Colégio Martha Falcão.

“Pretendemos proporcionar uma reflexão sobre a maneira como os estudantes estão sendo preparados no contexto da 4ª revolução industrial e sendo impactados pelos avanços exponenciais da tecnologia”, afirma a diretora das Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza, Nelly Falcão.

Durante o encontro, que será encerrado com um “Chá Pedagógico” oferecido aos convidados, o futurista responderá a algumas questões, como: Que habilidades os jovens precisam desenvolver e de que maneira poderão contribuir para uma qualidade de vida melhor e para o bem-estar global nos próximos anos.

Flávio Liberal adianta que, em vez de focar somente na profissão, será necessário, ao aluno que irá se formar dentro dos próximos cinco a dez anos, estar centrado, sobretudo, nas competências que precisa desenvolver.

A iniciativa é da Martha Falcão School, escola bilíngüe do grupo INFS, onde os alunos a partir do 6º. Ano do Ensino Fundamental II à 3ª serie do Ensino Médio vivenciam o ambiente acadêmico de estudo oferecido nas escolas norte-americanas (High School), preparando-se para o ingresso em universidades internacionais. Para isso, conta com o suporte da AmericanEdu, renomada consultoria brasileira em ensino internacional. Ao final, os alunos recebem os diplomas oficiais brasileiro e norte-americano.

Flávio Liberal

Sobre o palestrante

Cientista de dados, Flávio Liberal é empreendedor e co-fundador da Tesi, empresa de educação e tecnologia. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, onde atuou como trader, ele possui vasto conhecimento em mercados globais. Atua e participa ativamente de eventos nacionais e internacionais sobre tendências e inovações tecnológicas. É um profundo conhecedor de temas relacionados a futurismo e inovação.