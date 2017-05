Especialista em desmontar veículos roubados é preso pela Derfv

As equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando dos delegados Péricles Nascimento e Sansha Sodré, titular e adjunta, respectivamente, da especializada, deflagraram na manhã de segunda-feira (15), ação policial que resultou na prisão de Alessandro Duarte de Lima, 30, por receptação qualificada. O suspeito foi apresentado nesta terça-feira (16), durante coletiva de imprensa no prédio da unidade policial.

O titular da Derfv destacou que a ação foi desencadeada após as equipes da especializada receberem delação informando que na residência de Alessandro, situada na Rua 27, segunda etapa do Conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona Norte da capital, funcionava um ponto de desmanche de veículos. Conforme Péricles Nascimento, o homem foi preso por volta das 11h, no referido imóvel.

“Ontem recebemos a informação de que na residência de Alessandro possivelmente teria um veículo que estaria sendo desmanchado. As equipes da Derfv se deslocaram até o local indicado e encontraram no lugar um carro praticamente desmontado e outro preparado para o desmanche. Alessandro era especialista em desmontar os veículos e vender as peças em um site”, explicou Nascimento.

Durante a coletiva, a autoridade policial informou que na casa de Alessandro foram encontrados dois carros com restrição de roubo ou furto, sendo um modelo Gol, de placas JWQ – 9161, praticamente todo desmanchado e outro Gol, de cor vermelha e placas originais JWQ – 9327, que estava com as placas adulteradas JXG – 5019. Em ação contínua, os policiais civis foram em uma residência localizada na Rua Padre Luís Ruas, naquele mesmo bairro, e encontraram outro veículo modelo Gol, de cor verde e placas originais JWP – 1979, que estava com as placas adulteradas JWK – 7307.

Péricles Nascimento ressaltou como o infrator agia. “O terceiro carro foi encontrado em outro ponto. Alessandro ainda iria levar para a casa dele para desmanchar. Ele encomendava os carros de pessoas que roubam ou furtam os veículos. Alessandro dava preferência para os carros modelo Gol, a partir da segunda geração. Ele comprava os carros a partir de R$ 1 mil ou R$ 1,5 mil e revendia cada peça e conseguia lucrar um valor acima da quantia que ele investia comprando os veículos. As investigações prosseguem para identificar as pessoas que roubaram ou furtaram esses carros”, assegurou o titular da Derfv.

No prédio da unidade policial, Alessandro foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Na tarde de hoje o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, localizado no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria