Especialista dá dicas para quem vai participar de concurso público

Pelo menos 76 mil pessoas devem realizar, neste domingo (19), as provas para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima), com vagas para Manaus e Boa Vista. Assim, como em qualquer concurso, muitos dos participantes enfrentam uma intensa maratona de estudos para concorrer a uma oportunidade de ampliar a renda familiar. São ofertados salários de R$ 6.167, 99 para nível médio e R$10.119,93 para nível superior nesta edição do concurso do TRT.

Mas além de conhecimento, para suportar a tensão de um momento como este, o candidato também precisa estar bem de saúde e, para isso, uma boa alimentação é muito importante, indica a endocrinologista Dorothy Aguiar, consultora médica do Laboratório Sabin.

“Dependendo do tipo de alimentação no jantar da noite anterior à prova ou café da manhã deste dia, o candidato pode ter problemas como mal-estar no estômago, fraqueza, tonturas e até disenteria, o que pode ser desencadeado pelo nervosismo. Então, é importante atentar para o que se come”, comenta a médica, indicando que, no jantar, o ideal é uma alimentação leve, como salada, sopa ou frango grelhado.

A carne vermelha deve ser evitada, pois dificultam a digestão e pode causar mal-estar, dificultando o sono, e uma noite bem dormida é essencial para estar disposto no dia seguinte.

Aos que acham que virar a noite estudando resolve alguma coisa, Dorothy Aguiar orienta que “o cérebro precisa de, no mínimo, seis horas de sono para armazenar informações, portanto, ficar acordado para a prova do dia seguinte não é produtivo, muito menos quando se faz isso à base de isotônicos. O efeito imediato pode ser satisfatório, mas depois vêm as consequências”.

E para os que optam por não comer antes da prova, para não ter aquela sensação de peso no estômago, a médica salienta que ficar em jejum não é a solução e sim comer coisas leves, que alimentem bem sem causar mal-estar. “Frutas, cereais, leite, iogurte e pães integrais são algumas das opções, mas não é necessário comer todas elas. Apenas o suficiente para garantir a energia que o corpo vai precisar para as horas de concentração na prova”.

Ela também alerta que, mesmo tendo tomado um bom café da manhã, é importante não ficar de estômago vazio por longo período, pois isso pode resultar em hipoglicemia, ou seja, na abaixa da taxa de glicose no sangue, o que pode ocasionar dor de cabeça e dificultar a concentração no exame. “É recomendado que se leve pelo menos um chocolate para fazer esse aporte de glicose no sangue. A hidratação é outra coisa da qual o candidato não pode se descuidar, por isso deve sempre levar uma garrafa de água”.

Nem muito gorduroso, nem muito salgado

Finalmente, Dorothy Aguiar orienta ao candidato evitar comer tudo que possa lhe causar desconforto ou desencadear uma disenteria, como frituras e alimentos muito gordurosos, pois retardam o esvaziamento gástrico e podem causar sonolência. O mesmo vale para quem vai fazer prova na parte da tarde. “O almoço deve ser leve e balanceado. E evite pratos muito carregados no sal, pois aumentam a sede, causando desconforto durante a prova, então, nada de feijoada, churrascada, muito menos pirarucu seco”.

Aos que vão fazer prova tanto pela manhã quanto à tarde, é imprescindível se alimentar no intervalo entre um exame e outro. “Mesmo que você não possa comer num restaurante, leve uma marmita de casa, ou pelo menos um sanduíche, de preferência natural. Não use condimentos como maionese, pois estragam facilmente. Evite salgadinho com refrigerante”.