Especialista dá dicas para quem quer ficar em forma para o carnaval

O Carnaval está chegando e muitas pessoas ainda não estão na forma que gostariam. Mas calma, fomos conversar com quem é realmente autoridade no assunto: a Miss Universo Dora Rodrigues. Ela dá dicas infalíveis para quem quer chegar no Carnaval arrasando.

“É preciso cortar açúcar, fritura, e tudo que for artificial, além de seguir exatamente as quantidades recomendadas em cada refeição. Coma pouco e muitas vezes. Seu metabolismo precisa entender que você está dando o combustível necessário para ele trabalhar. Tome muita água e favoreça que seu corpo tenha o fornecimento ideal de hidratação. Semana a semana crie um registro de seus progressos e mande para avaliação de quem te monitora. Os ganhos podem ser incríveis!”, destaca a profissional da Overall Team.

“Suplemento sim, mas vá com calma! Não existe pílula mágica, mas existe o empurrãozinho via suplemento que pode auxiliar muito seu progresso. A único coisa ruim disso tudo são os altos investimentos, mas se tiver orientação pode concentrar seu gasto no que realmente vai ser efetivo para você. Estimulantes são bons para quem quer ter mais pique e de quebra ter queima de gordura. A cafeína é um belo exemplo, mas algumas pessoas não toleram quantidades grandes de cafeína, então cuidado. Inibidores de apetite são importantes para quem está lutando contra a compulsão ou quem começou agora a fazer dieta. Um mineralzinho bacana chamado cromo picolinato ajuda muito na vontade louca de comer doces pois modula a insulina, um hormônio que quando desregulado aumenta o apetite para açúcares”, completa Dora Rodrigues.

A Miss Universo também fala sobre os diuréticos: “São fundamentais na perda de gordura pois impedem a retenção de água nas células adiposas. Um bom exemplo é a cavalinha ou o dente de leão, facilmente encontrados em casas de produtos naturais e farmácias de manipulação. Eles podem auxiliar no processo de queima de gordura e desinchar você”.

A especialista explica ainda como devem ser realizados os exercícios físicos: “Uma dúvida comum é sobre o quanto de peso devemos pegar na academia para termos resultado. Sempre orientamos que o treino deve ser limítrofe, ou seja, o máximo possível desde que não comprometa o movimento e não ocasione dores e limitações durante a execução. Sem moleza! Você deve se levar ao limite! Avalie também como tem feito os exercícios pois uma boa técnica é fundamental e para isso só um profissional capacitado do lado para saber. Peça ajuda, não tenha vergonha”.

Dora Rodrigues é atleta internacional e monitora em sua empresa clientes em 10 países, cada um com uma necessidade específica e objetivos bem distintos: desde ganho de massa magra até emagrecimento e definição muscular. “É apaixonante se envolver no sonho de cada um e poder estar ali lado a lado brigando junto pelo resultado. E quando ele chega, é como se eu vencesse outra competição”, afirma Dora, que reside em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do marido e Coach Rubens Gomes.

Agora é só colocar na prática e chegar no Carnaval com tudo!

Com informações da assessoria