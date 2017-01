Especialista dá dicas de investimentos para 2017

As medidas anunciadas, no fim do ano passado, pelo governo federal – que preveem a redução das taxas de juros cobradas pelos cartões de créditos e a possibilidade de trabalhadores sacarem o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) -, poderão incentivar investimentos na abertura de novos negócios em todo o país e no Amazonas. Isto porque, com as novas regras, a economia nacional deverá receber uma injeção de R$ 30 bilhões, o equivalente a 0,5 % do Produto Interno Bruto (PIB), recurso que estimulará também o empreendedorismo.

Além dessas medidas, algumas pessoas economizaram dinheiro para aplicar “na hora certa” no próprio negócio e em um período menos conturbado da economia brasileira. Porém, como investir de forma inteligente em 2017? Para o economista e consultor, Ailson Rezende, o primeiro passo é fazer um bom planejamento, e a medida é essencial, pois evita que a pessoa gaste mais do que ganha.

Outro passo importante, segundo ele, é a mudança de hábitos, e a pessoa deve começar a fazer economia dos gastos, inclusive dentro de casa, para evitar, por exemplo, vazamento de água ou deixar a luz acesa em ambientes que não tenham pessoas e, dessa forma, cortar despesas desnecessárias.

Aplicação

Após fazer o planejamento e cortar gastos em excessos, quem conseguiu economizar e não precisa do dinheiro a curto prazo, pode aplicar o dinheiro em alguma transação bancária. O melhor investimento é aplicar esses recursos no tesouro direto, que, segundo Rezende, está com uma melhor rentabilidade. O consultor econômico explicou que esse investimento pode ser feito, inclusive, por meio do banco que se tenha uma conta corrente, sem a necessidade de escritório especializado.

Porém, para quem for precisar do recurso, Rezende informa que o melhor investimento é aplicar na poupança, pois, embora não tenha o melhor rendimento, essa modalidade não possui tributação, taxa de tributação ou cobrança de imposto de renda. “Normalmente, nos investimentos com melhor rentabilidade, você tem um período mais longo para deixar esse dinheiro aplicado”, afirma o consultor econômico.

Emprego

Com recursos “na mão”, a pessoa precisa decidir se quer ter um negócio – franquia ou abrir uma marca própria – ou encontrar um emprego que pague um bom salário para dar conta dos gastos mensais.

Para quem não quer abrir o próprio negócio, mas sim estar empregado para ganhar sua renda, Rezende explica que, em Manaus, as oportunidades que existem de empregos estão escassas e, geralmente, são abertas para substituir os funcionários que tiveram que sair por motivos diversos. Nesse caso, para quem optar por encontrar um emprego, o consultor econômico explica que a melhor alternativa é investir na capacitação profissional para enfrentar o mercado.

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO