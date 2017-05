Especialista alerta para segurança aérea em dias chuvosos e de névoa em Manaus

Os intensos nevoeiros que se formam no céu das cidades, atingem serviços que podem afetar várias regiões ao mesmo tempo. Um deles é o setor aéreo. Em Manaus isso não é diferente. Os períodos com mais chuvas e nevoeiros, prejudicam os pilotos com a falta de visibilidade e consequentemente, os passageiros que sofrem com atrasos e até cancelamentos, pois dificultam pousos e decolagens. No trânsito terrestre, os motoristas precisam dobrar a atenção nesses dias.

Os fenômenos climáticos que atingem a cidade em determinadas ocasiões têm explicações que ajudam a entender o motivo da formação desses nevoeiros matinais na cidade e a necessidade de normas de segurança diferenciadas nesses dias.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Gustavo Ribeiro, os nevoeiros ao amanhecer, nesta época do ano na capital são normais. Conforme explicou, alguns fatores favorecem a formação deste tipo de fenômeno. “Durante essa época é relativamente comum isso acontecer, principalmente pelas ocorrências de ventos calmos ou fracos de quadrante sul, noites de pouca nebulosidade e temperaturas relativamente baixas de 23°C”, explica.

Outro fator que é levado em consideração para a formação dos nevoeiros é a proximidade de locais dos grandes corpos d’água ou florestas. Ribeiro acredita que se o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes estivesse localizado mais distante da região urbana, teria mais problemas. “Se o aeroporto fosse mais afastado do centro da cidade, provavelmente mais eventos de nevoeiro seriam reportados pelos observadores meteorológicos” disse.

Ainda segundo o meteorologista, os nevoeiros e as chuvas são perigosos para a segurança aérea, assim como as rajadas de ventos. Para o especialista, os fenômenos dificultam a visibilidade dos pilotos, que precisam estar bem treinados para tomar decisões, nestes momentos adversos.

Nessas situações, a indicação do meteorologista é esperar condições mais favoráveis para voltar ao trabalho. “As equipes responsáveis para segurança do tráfego aéreo estão preparadas para essas condições. Os passageiros dificilmente sabem ou são informados quando uma situação adversa ocorre. A estratégia nessas horas, é esperar as condições meteorológicas estarem favoráveis para a segurança de todos”, finalizou o estudioso.

Laize Minelli

EM TEMPO