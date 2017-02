Especial: Reino Unido é a cara do Morro

Apostando na sustentabilidade para o Carnaval deste ano, a também campeã de 2016, Reino Unido da Liberdade, mostra que além do enredo que engrandece a questão ambiental, sabe trabalhar o social dentro da própria comunidade. Criado em 1981, a tradicional verde e branco do Morro da Liberdade hoje é responsável pela imagem mais humana do bairro. A quarta escola a adentrar a passarela do samba no próximo dia 25 prevê um orçamento de R$ 800 mil para desenvolver todo o enredo 2017.

A poucos dias do grande desfile das escolas do grupo especial de Manaus, a Reino Unido conta com a união e dedicação da comunidade para levar a passarela do samba, uma escola totalmente reciclada e grandiosa, como sempre é vista no sambódromo. Prioridade da agremiação, o trabalho de confecções de fantasias e alegorias é feita quase que na totalidade por moradores do Morro da Liberdade.

“É uma alusão a sustentabilidade, tendo como base a Amazônia, considerada o pulmão do mundo. Então nós estaremos divulgando as formas do homem para manter a floresta e iremos para a avenida com um Carnaval diferente, com fantasias e alegorias confeccionadas com materiais extraídos da natureza, dos rios, tudo criado pelos moradores do Morro. Levaremos para avenida ainda 4,5 mil figurantes, três alegorias e 300 rítmicas, mostrando que mesmo com a crise, continuamos grandiosa”, disse o presidente da escola de samba Jairo Beira Mar.

Jairo destacou que hoje a Reino Unido não tem um projeto social no Morro, a escola tem um braço social batizado como “Reino do amanhã”, que desenvolve projetos com aulas de canto, dança, percussão, música e capoeira, com início em março e término em novembro.

Cria do projeto, o carnavalesco Wagner Moura, 40, ressaltou que o papel social da escola tem contribuído para a formação das crianças, que são retiradas das ruas do Morro da Liberdade.

“O Morro era visto como o bairro onde ninguém queria morar, devido a criminalidade. A Reino Unido veio para tirar essa imagem, agregando formação aos moradores”, comentou.

Morador do bairro há 35 anos, Gerson Lira, 40, que também é fruto do projeto da escola, reforçou o relato dos benefícios ocasionados pela Reino Unido. Comandando a comissão de Carnaval, Lira não hesita em falar sobre o papel fundamental da agremiação para a estruturação da comunidade.

“Desde os 16 anos trabalho para a escola. Hoje faço parte da comissão de Carnaval, ajudando fazer os protótipos. Esse setor emprega mais de cem pessoas entre costureiras, aderecistas, artistas plásticos, da própria comunidade que são renumerados pelo trabalho. Todo o nosso desfile é feito pelos moradores, ressalvo algumas áreas que contam com o apoio de moradores de outras comunidades, mas que já residiram no Morro e voltam nesse período para trabalhar”.

Gerson Freitas

EM TEMPO