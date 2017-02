Especial: Aparecida vale ouro para a comunidade do bairro

Com 3,5 mil brincantes, 22 alas, três carros alegóricos, três módulos, 22 alas, três carros alegóricos, três módulos, 240 ritmistas, 80 baianas e orçamento de R$ 700 mil, a Aparecida conta a história dos 300 anos da padroeira.

Não só de belos desfiles e samba vive a agremiação Mocidade Independente de Aparecida. A escola também realiza um papel fundamental na formação dos moradores do bairro que recebe o nome da santa padroeira do Brasil, contribuindo para a construção e manutenção de um ambiente saudável, por meio dos projetos sociais realizados de janeiro a janeiro, como esporte, geração de renda e lazer.

A agremiação que hoje possui 23 títulos e é a atual campeã do Carnaval com a Reino Unido da Liberdade, vem conquistando dia após dia a admiração e o respeito.

Moradora do bairro há mais de uma década, a comerciante Raimunda Lira Porto, 44, afirma que, o movimento da agremiação, durante todo o ano, garante o sustento da sua família. Raí, como é conhecida na comunidade alega que não troca de bairro por nada e que o amor pela Aparecida contribui para o desenvolvimento de um trabalho mais leve e cheio de diversão.

“A direção da escola de samba é tão humana que dá prioridade de trabalho para os moradores do bairro, no sentindo de sempre comunicar com antecedência os eventos para que possamos nos planejar para festa. É como se fosse uma parceria. Unimos o útil ao agradável. Trabalhamos e nos divertimos. A Aparecida abre de janeiro a janeiro e não vive apenas de samba. Ela coloca em pratica projeto voltados para as crianças da comunidade e sempre pensa no bem-estar dos moradores. Além do nosso amor, temos gratidão pela escola de samba. Indiretamente ela contribui para que eu sustente a minha família ”, comentou.

Com a voz serena e os olhos brilhantes ao falar da Aparecida, a integrante da ala das baiana, Bernadete Bacelar, 62, relatou a importância da escola de samba para os moradores e afirmou que não existe barreiras para amar o “sagrado” e o “profano”. Uma das mais antigas brincantes da Aparecida, Bernadete comentou que a época mais alegre do ano, em especial para ela, é o período que acontece os ensaios da agremiação.

“O amor a Aparecida surgiu há 35 anos, quando eu vim morar no bairro. Hoje não saberia dizer como seria a nossa comunidade se não tivesse a escola”, disse a baiana.

Quem também merece destaque é Ednelsa Sahdo, que desfilou por 26 anos como porta-bandeira da verde e branco.

Cria da agremiação, o mestre de bateria, Paulinho, é só gratidão por toda formação pessoal e profissional que a Aparecida vem lhe proporcionando durante os 32 anos em que participa da escola.

“Tudo que sou hoje, devo à Aparecida. Ela me formou como homem em todos os aspectos”, disse.

Torcedora desde os primeiros anos de vida, Luciana Serra, 36, hoje transmite o amor que sente pela Aparecida para filha mais nova, que atualmente participa da ala mirim de porta bandeira e mestre sala. Ela destacou que o bairro não seria tão conhecido como é hoje, se não tivesse acolhido a escola de samba.

“Minha família toda é verde e branca, parece que está na genética. Nasci no bairro e vi a escola formar grandes cidadãos. Isso não tem preço”.

Mesmo não sendo moradora do bairro, a rainha da bateria, Mayla Jéssica, afirma que seu amor e sua gratidão pela escola de samba independe dessa situação. Há dez anos na frente da bateria soberana, Mayla ressalta que a Aparecida foi fundamental para a realização de um sonho. “Fui rainha mirim aos dez anos e, gradativamente, fui conquistando meu espaço na Aparecida. Amo essa escola”, disse.

Presidente

Comandando a Aparecida há pouco mais de um ano, Saulo Borges, diz que os maiores desafios da agremiação é a responsabilidade de colocar na avenida uma escola grandiosa e luxuosa, como tem sido vista nos últimos anos.

“Sabemos que o Carnaval de Manaus sempre tem dificuldade. Não basta que só a Aparecida tenha qualidade, precisamos que todas tenham. Caso contrário à nossa festa poderá ser ameaçada”, ressaltou Saulo. Segundo ele, a direção trabalha nos últimos meses para atrair cada vez mais a comunidade para os eventos da escola de samba. O também carnavalesco da escola lembrou que a participação dos torcedores já foi mais forte, perdeu forças com a crise, mas tende a retomar seu rumo novamente.

