Especial anos 80 e show da Band&Donna agita o Jack ‘n’ Blues no fim de semana

O fim de semana promete ser bem agitado lá no Jack ‘n’ Blues. Nesta sexta (20), o bar localizado na Rua Pará, nº 945, terá o show da Band & Donna, a partir das 21h. No sábado (21), quem sobe ao palco da casa é a Back Jack, que vai comandar um especial com sucessos do Barão Vermelho, Cazuza e Legião Urbana.

Formada há seis anos, a Band&Donna tem como integrantes: Thiago Xavier (voz e guitarra), Franco (voz e guitarra), Aldo (contrabaixo) e Francis (voz e bateria).

Nesse show especial, o grupo fará covers de bandas e artistas consagrados como Rolling Stones, Dire Straits, Queen, Eric Clapton, QOTSA e Elvis Presley.

Leia também:Mega-Sena pode pagar R$ 4 milhões no sorteio nesta quinta

Já no dia seguinte, a banda Black Jack vai trazer um clima saudosista ao lugar, tocando clássicos de três grandes ícones do Rock nacional nos anos 80.

Nesse show, o vocalista Rodrigo Junqueira terá a companhia de vários músicos convidados, integrantes de outras bandas locais como May Satier (Lótus), Jeff Matias (Roadstar) e Marcelo Laredo (Overload).

O couvert artístico das duas noites custará R$ 20 e reservas antecipadas podem ser obtidas pelo fone: (92) 99497-4115.

SERVIÇO

O QUÊ: Sexta Hits com a banda Band&Donna. Pré-show de Elias Moreira.

QUANDO: 20/10 (sexta-feira)

O QUÊ: Especial Barão Vermelho, Cazuza e Legião Urbana com a banda Black Jack e convidados. Pré-show da Funk Soul Brothers.

QUANDO: 21/10 (sábado)

QUANTO: R$ 20 (couvert artístico)

HORÁRIO: 21h

ONDE: Jack ‘n’ Blues Snooker Pub – Rua Pará, nº 945 – River Center – Vieiralves (Próximo á Churrascaria Búfalo) – Zona Centro-Sul.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Procuradores repudiam ataques de defensor público no AM e divulgam nota

Trio é preso após atirar 5 vezes em homem por causa de dívida do tráfico

Evento internacional sobre reprodução de peixes será realizado em Manaus