Espaço temático do ‘Show da Luna’ é apresentado em shopping de Manaus

Um mundo cheio de descobertas, pronto para ser explorado com a ajuda da ciência. É o que traz para Manaus ‘O Show da Luna!’, atração que chega ao Amazonas Shopping no próximo dia 20 de março. Diretamente da TV, os irmãos Luna e Júpiter, junto com seu amiguinho – o furão Cláudio, vêm à capital para ocupar um espaço de 200m² na praça central do mall, em um super parque temático com diversas brincadeiras baseadas na animação brasileira. Com áreas pagas e gratuitas, o evento promete ser o novo point da garotada que costuma frequentar o shopping.

Um enorme foguete com plataforma móvel vai ‘aterrissar’ por lá, onde a criançada poderá fazer descobertas com o auxílio de óculos especiais para não perder nenhum detalhe. Além disso, o brinquedo contará com um circuito de obstáculos e escorregador em forma de tubo.

Os baixinhos curiosos também poderão descobrir ‘Por que as Estrelas Piscam?’, numa incrível gangorra de mola ou ainda botar a ‘mão na massa’ e fazer a própria animação, no espaço ‘Como se faz um Filme’. Para aproveitar as atrações desta área, será preciso adquirir um ingresso no valor de R$ 15,00, com direito a 15 minutos de diversão.

No espaço gratuito também não vão faltar atividades para o público infantil curtir e aprender. Uma delas é ver, na prática, ‘Como a Água Vira Chuva’. Em uma estrutura especialmente desenvolvida para a brincadeira, os fãs de Luna e companhia poderão atirar bolinhas até encher redes em forma de nuvens, que depois se transformam em água para regar um jardim de flores.

Em outros ambientes, a garotada poderá investigar detalhes de insetos e flores com a ajuda de uma sensacional lupa e identificar os animais através de seus sons. Tudo sob os cuidados de monitores treinados para receber a criançada.

E para completar a alegria dos pequenos, haverá ainda um incrível encontro da meninada com Luna e seu irmão caçula, Júpiter, sem esquecer o furão de estimação Cláudio. No espaço reservado para o ‘Meet&Greet’, haverá uma arara com adereços divertidos para as crianças incrementarem o visual e tirarem fotos com os ídolos da TV.

Os encontros com o ‘trio curioso’ acontecerão das 17h às 20h, no período de 22 a 26 de março, e de 29 de março a 2 de abril. Já o parque temático ficará no Amazonas Shopping até o dia 16 de abril, com funcionamento todos os dias, sendo de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h. É só chegar e se divertir.

Outro diferencial do evento é a promoção ‘compre e ganhe’, no período de 23/03 a 16/04, em que, a cada R$ 150 em notas, o cliente ganha um copo personalizado da Luna. Cada consumidor pode efetuar até três trocas e levar três copos diferentes para suas crianças. O estande da ação estará localizado na Praça Central ao lado do evento no primeiro piso.

Com informações da assessoria