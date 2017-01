Espaço inspirado em novo filme da Disney recebe crianças até fevereiro

Nos meses de janeiro e fevereiro, as crianças já têm lugar garantido para se divertirem. O Manauara Shopping recebe o evento baseado em um dos lançamentos mais aguardados das férias de verão deste ano, a animação da Disney ‘Moana – Um Mar de Aventuras’. O espaço contará com diversas atrações abertas ao público de 4 a 12 anos, que poderá vivenciar o universo do filme de 15 de janeiro a 8 de fevereiro, todos os dias, das 13h às 21h.

A atração é gratuita e será montada no Piso Tucumã, em frente à entrada da avenida Umberto Calderaro. O evento terá atividades como boliche dos Kakamoras, playground com tiro ao alvo; espaço com tatuagem de papel para as crianças; mesas com jogos cartonadas; lâminas de pintura; bateria eletrônica (tambores Kinect); um simulador de onda mecânica e, por fim, um painel de fotos para a família registrar o momento “#MergulheNessa” com uma foto.

Filme

‘Moana – Um Mar de Aventuras’ traz a história de uma adolescente polinésia que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais. Durante essa grande aventura, ela encontra Maui e, juntos, embarcam em uma viagem cheia de ação, enfrentando criaturas inusitadas – algumas até ferozes – e muita diversão.

