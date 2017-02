Espaço Ecam promove exposição sobre arqueologia em Manaus

A partir desta quarta-feira (1º) até a próxima sexta-feira (3), a exposição ‘Arqueologia em Manaus’ vai estar no Espaço de Cidadania Ambiental (Ecam), no Manauara Shopping, situado na Zona Centro-Sul de Manaus. O evento é coordenado pelo professor de Arqueologia da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), João Queiroz Rebouças.

A mostra é o resultado das pesquisas arqueológicas realizadas na área da avenida das Torres, principal via que liga a Zona Norte à Zona Leste da cidade. Alunos do curso de Arqueologia da UEA estarão presentes para apresentar os seus diagnósticos por meio de banners e fotografias.

O projeto tem o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), coordenação do curso de Arqueologia da UEA, Secretaria de Estado de Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Governo do Estado do Amazonas.

Com informações da assessoria