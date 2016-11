Esfaqueado, homem é encontrado morto dentro de uma caixa de isopor no Distrito Industrial

O corpo de um homem, até o momento não identificado, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado dentro de uma caixa de isopor em uma área de mata, na avenida Governador Danilo Areosa, por volta das 6h desta terça-feira (29), no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, há suspeitas de que o homem foi esfaqueado em outro local e desovado na região próximo à via pública.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que chegaram ao local após um morador do bairro avistar o corpo e acionar a polícia por meio do disque-denúncia.

O homem estava enrolado em um lençol do Pronto-Socorro 28 de Agosto e foi morto com sete facadas no peito. Ainda segundo os policiais, a vítima trajava somente uma bermuda vermelha e branca e não portava nenhum documento de identificação.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). A especializada trabalha com a hipótese de acerto de contas ou vingança.

