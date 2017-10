Você escuta música no trabalho? Pesquisa aponta que região Norte prefere duplas sertanejas

Quem não gosta de ouvir uma musiquinha na hora do serviço? Uma pesquisa realizada pelo Spotify (streaming de música) e Linkedln (rede social profissional) na última semana apontou as músicas mais ouvidas pelos brasileiros em seus respectivos ambientes de trabalho por região no país. Na região Norte venceram as canções das duplas sertanejas Matheus & Kauan e Jorge & Mateus, ambas de Goiás-GO.

Nada menos que 39% dos nortistas ouvem em seus respectivos empregos as músicas românticas e animadas de Matheus & kauan, seguido de Jorge & Mateus. Ainda segundo a pesquisa, o ranking nesta região continua com Ed Sheeran, Coldplay e Marília Mendonça.

Ao todo, 83% dos brasileiros, escutam música enquanto trabalham, ainda segundo a pesquisa realizada pelas empresas, os trabalhadores acreditam que isso aumenta a sua produtividade e os mantêm motivados ao longo do dia.

Mara é jornalista e acredita que ouvir música no trabalho ajuda na hora da inspiração – Foto: Arquivo pessoal

A jornalista Mara Magalhães, de 25 anos, que reside em Iranduba (a 27 km de Manaus) informou que é uma das apaixonadas pelas duplas sertanejas que lideram a lista das mais escutadas na hora do trabalho. Ela contou que geralmente cumpre um expediente de seis horas por dia e sempre que possível ouve Matheus & Kauan ou mesmo Jorge & Matheus. Segundo ela o hábito ajuda, e muito, na hora de cumprir com seu papel.

“Eu amo música sertaneja e já tive a oportunidade de ir aos shows e de ficar cara a cara com esses grandes artistas. Não vejo problema algum em poder fazer o meu trabalho escutando uma música que me relaxa e ao mesmo tempo me mantenha concentrada no que estou produzindo. Jorge e Mateus por exemplo me inspiram. Fico mais criativa. As músicas deles me ajudam a pensar melhor”, explico Mara.

Leia também:Sertanejo, o ritmo que está na moda no Brasil

Para a psicóloga Karina Salazar ouvir música no trabalho é um processo de habitação e que, dependendo do trabalho, realmente não atrapalha.

“Esta nova geração de profissionais, foram crianças e jovens que cresceram com muitos estímulos e isso pode ser determinante para realizarem várias atividades ao mesmo tempo que ouvem música. No entanto, para alguns, o excesso de estímulo incomoda e acaba atrapalhando”, explicou Karina.

Segundo a psicóloga, o fato é que quando as pessoas se condicionam a realizar atividades em determinadas condições, como no caso ouvir música, o próprio estímulo música assume uma função gatilho e reforçadora, estabelecendo melhores condições para que um determinado comportamento ocorra e com boa performance.

No Brasil

Infográfico – LinkedIn e Spotify – Divulgação

A pesquisa aponta ainda que para 41% dos entrevistados, a preferência nacional é a britânica Coldplay, considerada a melhor banda para se ouvir no trabalho, liderando um ranking que traz Ed Sheeran e Jorge & Mateus com 31%, Maroon 5 com 30% e Charlie Brown Jr. com 21%.

Quanto ao gênero musical, o pop foi o mais votado. Os entrevistados dizem que é o estilo de música mais adequado a se ouvir durante o trabalho, pois ajuda na concentração e produção de tarefas. Na sequência aparece a MPB com 33% e a música clássica com 30%, sendo os gêneros menos votados o Rock com 24% e Sertanejo com 22%.

Show em Manaus

As duplas sertanejas que mais são ouvidas na região Norte, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus estarão em Manaus mais uma vez, no dia 18 de novembro durante o Villa Friends, no Sambódromo, realizado pela Fábrica de Eventos.

Os ingressos já estão a venda no estande da Fábrica no Amazonas Shopping, loja Colcci Shopping Manauara, Osklen Shopping Ponta Negra, Mondelle Brasil, Asya Fashion DB Ponta Negra, Manoa e Shopping Via Norte, Bibi Cell Galeria Mundi e Vieiralves, e Apa Móveis Shopping Via Norte.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

De Whindersson a Safadão: confira a agenda de shows no mês de outubro em Manaus

Talk show e oficinas de comunicação compõem evento na Uninorte, a partir desta terça

Cantora amazonense estreia show de Jazz em um dos lugares mais cobiçados de São Paulo