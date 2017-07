Escrivães e investigadores vão sabatinar candidatos no AM

Candidatos serão sabatinados e propostas serão avaliadas -Fotos: Arquivo/EM TEMPO

O Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil do Amazonas (Sindeipol) inicia esta semana uma série de entrevistas com os candidatos que disputam a eleição suplementar para o governo do Estado. O interesse é discutir e ouvir dos políticos as propostas voltadas para a classe dos servidores da segurança pública que, atualmente, corresponde a 70% do quadro da Polícia Civil.

Segundo o presidente do Sindeipol, Rômulo Valente, foi enviado um ofício com cinco itens para os candidatos ao governo. “É importante essa discussão para ouvir a visão deles, ter real noção do que pretendem fazer em relação à Policia Civil, pois muito se fala em segurança pública, mas até mesmo os candidatos não dividem as classes, acaba falando aquilo que a população quer ouvir”, afirmou o dirigente.

O representante do sindicato ressalta ainda que, nessa falta de divisão, os candidatos terminam fazendo algo macro, sem ter a preocupação com servidor em si. “Quando limita-se à Policia Civil, especialmente, escrivães e investigadores, que são as duas categorias que ocupam maior número no quadro de trabalhadores concursados, é necessário saber quais desses candidatos dominam as nossas indigências e prioridades, sem que eles vendam algo grande para apenas agradar o povo”, destacou.

A roda de entrevistas abordará temas sobre reposição de perdas inflacionárias (data-base), ticket-alimentação, promoção automática, central de notificações e eleição do delegado-geral.

De acordo com lei estadual, o governador deveria escolher um delegado-geral a partir de uma lista tríplice, eleita pela categoria da Polícia Civil, porém isso nunca foi aplicado.

Por meio da página oficial do Sindeipol, na rede social Facebook, haverá transmissão ao vivo dos candidatos, em dias e horários alternados. Os encontros serão realizados na panificadora Elisa e cada concorrente tem direito de explanar em 20 minutos os principais temas e projetos.

Além da diretoria do Sindepol, as pessoas que acompanharem a entrevista também poderão se manifestar, tanto virtualmente quanto pessoalmente.

Ontem, membros da entidade se reuniram com o candidato Eduardo Braga (PMDB). Nesta semana, são esperados a candidata Rebecca Garcia (PP), Amazonino Mendes (PDT) e José Ricardo (PT).

Pelo cronograma da entidade, os candidatos Luiz Castro (Rede) e Liliane Araújo (PPS) deverão ser entrevistados amanhã e, Wilker Barreto (PHS), Marcelo Serafim (PSB) e Jardel Nogueira (PPL) serão os últimos da série, na quinta-feira.

