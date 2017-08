Escritora é vítima de estupro por motorista de uber em São Paulo

A escritora gaúcha Clara Averbuck, 38 anos, famosa por defender o feminismo, denunciou, nesta segunda-feira (28), por meio do Facebook, que foi estuprada por um motorista de Uber. O crime ocorreu em São Paulo. Ela não informou, em suas publicações, o dia em que o fato aconteceu.

Clara contou que “o nojento do motorista do Uber” aproveitou que ela estava de “saia”, “calcinha pequena” e lhe “enfiou um dedo imundo”, aproveitando do fato de ela estar “bêbada”, com a desculpa de que a estava ajudando.

“Estou machucada mas estou em casa e medicada pra me acalmar. Estou decidindo se quero me submeter à violência que é ir numa delegacia da mulher ser questionada, já que a violência sexual é o único crime que a vítima é que tem que provar”, diz trecho do post da escritora. Ela relatou, ainda, que ficou com um olho roxo.