Escritora amazonense lança blog poético durante Festival Literário em Manaus  

Durante o Festival Literário e Cultural do SESI – FLICS, realizado pelo SESI Amazonas, a pós-graduanda em Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais, blogueira e escritora amazonense Flávia Frota vai lançar um novo site, agora com o seu próprio nome: www.FlaviaFrota.com. O evento acontece no próximo sábado (22), às 15 horas, no Sesi Clube do Trabalhador, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste.

O lançamento da nova página traz várias inovações, entre elas, mais profissionalismo, novo layout e muito mais interação com os leitores. Vale lembrar que todo o conteúdo produzido pela autora, para o blog anterior, será mantido na nova plataforma.

Flávia Frota

Escritora, poeta e blogueira, Flávia Frota é amante da leitura e faz da arte de escrever, o seu ofício. Desde criança sempre gostou de ler, escrever e participar de eventos ligados à literatura. Graduada em Comunicação Social, Flávia transita muito bem no universo on-line. Há seis anos criou o primeiro blog, que conta com mais de 260 posts publicados ao longo do período. Entre as publicações estão crônicas, artigos, poemas e frases.

Em maio deste ano, o poema, de sua autoria, “Mergulho de Amor” foi lançado no Livro “Além do Céu, Além da Terra”, na Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea, da editora portuguesa Chiado. Flávia tem contrato assinado com a mesma editora para a publicação de seu primeiro livro, em fase de conclusão. O lançamento da obra marca mais uma conquista na trajetória da escritora, desta vez do blog para o livro.

Do Blog ao Livro

Ainda durante o evento, a influenciadora digital vai falar sobre como transformou seus textos em livro, a ser publicado nos próximos meses, além de mostrar a transformação de sua vida, por meio da leitura.

