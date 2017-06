Escritor, artista e jornalista do EM TEMPO é homenageado na Ufam

Artista amazonense recebeu homenagem pelos 70 anos – Divulgação

O escritor, poeta e compositor Aldísio Filgueiras foi homenageado pela passagem dos seus 70 anos no evento “Efemérides Amazônicas de Letras 2017”, realizado na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) pelo Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica (Gremplexa), coordenado pelo professor doutor Carlos Antônio Magalhães Guedelha.

O evento teve duração de três dias, promovendo debates, mesas redondas, e rodadas de palestras, que discutiram diversas nuances do meio literário amazonense. Filgueiras, que também é jornalista do jornal EM TEMPO, foi um dos homenageados desta edição do “Efemérides”, ao lado de Zemaria Pinto, outro renomado poeta da literatura amazonense, mesmo sendo paraense de origem.

Aldísio Filgueiras participou das mesas de palestras realizadas no auditório Rio Solimões (dia 7) e Rio Negro (dia 8), onde tratou dos temas “O olhar do poeta sobre a cidade: uma leitura interdisciplinar da obra “Manaus, as muitas cidades’”, e “Ai de ti Manaus: cidade do imaginário, do concreto e das contradições na poética de Aldísio Filgueiras”, respectivamente.

O poeta encerrou sua participação no evento participando de um bate papo com os homenageados, ao lado de Zemaria Pinto.

Raphael Sampaio

EM TEMPO