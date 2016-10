Escritor amazonense Thiago de Mello é um dos finalistas do prêmio Jabuti

O escritor amazonense Thiago de Mello foi anunciado na noite desta sexta-feira (21), como um dos finalistas da 58ª edição do prêmio Jabuti, tradicional honraria brasileira de literatura. Ele concorre na categoria ‘Poesia’ pela obra ‘Acerto de Contas’, lançado em 2015, que reúne mais de 70 poemas inéditos escritos durante sua carreira.

Ao todo, as 27 categorias da premiação receberam mais de 2.400 inscrições.

Entre os outros indicados deste ano estão nomes como Julián Fuks, Marcelo Maluf e Marcelo Rubens Paiva (todos na categoria Romance); Daniela Arbex, Ivan Sant´anna e Paulo Moreira Leite (Reportagem); e Arnaldo Antunes, Ademir Assunção e Nuno Ramos (Poesia).

Foram lembrados também o cartunista da Folha de S.Paulo Angeli (‘Todo Bob Cuspe’, na categoria Ilustração) e os colunistas Nina Horta (‘O Frango Ensopado da Minha Mãe’, Gastronomia) e Ruy Castro (‘A Noite do Meu Bem’, Reportagem).

A segunda fase do prêmio -que atribui notas às obras finalistas da primeira fase e escolhe os vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada categoria- acontece no dia 11 de novembro. Os escolhidos serão laureados na cerimônia de premiação, em 24 de novembro, no Auditório Ibirapuera.

Os primeiros colocados de todas as categorias receberão o troféu Jabuti e R$ 3,5 mi. Já os vencedores dos prêmios de Livro do Ano Ficção e Livro do Ano Não Ficção serão contemplados com a estatueta e mais R$ 35 mi cada.

Pela primeira vez desde sua criação, em 1959, o Jabuti levará em conta a escolha de leitores com a Escolha do Leitor. Em parceria com a Amazon, a nova categoria elege os favoritos dos gêneros romance, contos e crônicas e poesia por meio de votação popular on-line.

Indicado pelo conselho curador do prêmio, o júri do Jabuti é composto por Antonio Carlos de Morais Sartini, Marisa Lajolo, Luís Carlos de Menezes, Frederico Barbosa e Pedro Almeida.

Veja os finalistas de algumas categorias:

Biografia

Título: Abilio – Determinado, Ambicioso, Polêmico

Autor: Cristiane Correa

Editora: Primeira Pessoa

Título: Angela Maria: Biografia

Autor: Rodrigo Faour

Editora: Record

Título: D. Pedro: a História Não Contada

Autor: Paulo Rezzutti

Editora: Leya

Título: Geraldo Vandré: Uma Canção Interrompida

Autor: Vitor Nuzzi

Editora: Kuarup

Título: Histórias de Meu Avô Tristão, a Biografia de Alceu Amoroso Lima

Autor: Xikito Affonso Ferreira

Editora: Azulsol

Título: Júlio Mesquita e Seu Tempo

Autor: Jorge Caldeira

Editora: Mameluco Edições e Produções Culturais

Título: Luiz Carlos Prestes

Autor: Anita Leocadia Prestes

Editora: Boitempo

Título: Mário de Andrade: Eu Sou Trezentos: Vida e Obra

Autor: Eduardo Jardim

Editora: Edições de Janeiro

Título: Tancredo Neves: a Noite do Destino

Autor: José Augusto Ribeiro

Editora: Civilização Brasileira

Título: Todo Aquele Imenso Mar de Liberdade

Autor: Carlos Marchi

Editora: Record

Contos e crônicas

Título: Amora

Autor: Natalia Borges Polesso

Editora: Não Editora

Título: As Mentiras que as Mulheres Contam

Autor: Luis Fernando Verissimo

Editora: Objetiva

Título: Avesso Sentido

Autor: Maria Teresa Hellmeister Fornaciari

Editora: 11 Editora

Título: Crônicas Absurdas de Segunda

Autor: Raymundo Netto

Editora: Edições Demócrito Rocha

Título: Eles Não Moram Mais Aqui

Autor: Ronaldo Cagiano

Editora: Patuá

Título: Fim de Festa

Autor: Renata Wolff

Editora: Terceiro Selo

Título: Histórias Curtas

Autor: Rubem Fonseca

Editora: Nova Fronteira

Título: Jeito de Matar Lagartas

Autor: Antonio Carlos Viana

Editora: Companhia das Letras

Título: O que não Existe mais

Autor: Krishna Monteiro

Editora: Tordesilhas

Título: Rio de Janeiro

Autor Luiz Eduardo Soares

Editora: Companhia das Letras

Poesia

Título: Acerto de Contas

Autor: Thiago de Mello

Editora: Global

Título: Agora Aqui Ninguém Precisa de Si

Autor: Arnaldo Antunes

Editora: Companhia das Letras

Título: Antologia da Poesia Erótica Brasileira

Autor: Eliane Robert Moraes (organização)

Editora: Ateliê Editorial

Título: As Rugosidades do Caos

Autor: Luis Dolhnikoff

Editora: Quatro Cantos

Título: Da Lua Não Vejo a Minha Casa

Autor: Leonardo Aldrovandi

Editora: V. de Moura Mendonça Livros (Selo: Demônio Negro)

Título: Manual de Flutuação para Amadores

Autor: Marcos Siscar

Editora: 7Letras

Título: Ópera de Nãos

Autor: Salgado Maranhão

Editora: 7Letras

Título: Pig Brother

Autor: Ademir Assunção

Editora: Patuá

Título: Sermões

Autor: Nuno Ramos

Editora: Iluminuras

Título: Treme Ainda

Autor: Fabio Weintraub

Editora: Editora 34

Título: Tróiades – Remix Para o Próximo Milênio

Autor: Guilherme Gontijo Flores

Editora: Patuá

Título: Versos Pornográficos

Autor: Chico César

Editora: Confraria do Vento

Título: “Vertigens”

Autor: Wilson Alves Bezerra

Editora: Iluminuras

Título: “Viagem a um Deserto Interior”

Autor: Leila Guenther

Editora: Ateliê Editoria

Reportagem e documentário

Título: A Noite do Meu Bem

Autor: Ruy Castro

Editora: Companhia das Letras

Título: A Outra História da Lava¬jato

Autor: Paulo Moreira Leite

Editora: Geração

Título: Bateau Mouche

Autor: Ivan Sant´anna

Editora: Objetiva

Título: Corumbiara, Caso Enterrado

Autor: João Peres

Editora: Elefante

Título: Cova 312

Autor: Daniela Arbex

Editora: Geração

Título: Moçambique, o Brasil é Aqui

Autor: Amanda Rossi

Editora: Record

Título: O Nascimento de Joicy – Transexualidade, Jornalismo e os Limites entre Repórter e Personagem

Autor: Fabiana Moraes

Editora: Arquipélago Editorial

Título: Propina, Política e Futebol

Autor: Jamil Chade

Editora: Objetiva

Título: São Paulo Deve Ser Destruída

Autor: Moacir Assunção

Editora: Record

Título: Uma Cidade se Inventa – Belo Horizonte na Visão de seus Escritores

Autor: Fabrício Marques

Editora: Scriptum

Romance

Título: A Imensidão Íntima dos Carneiros

Autor: Marcelo Maluf

Editora: Reformatório

Título: A Resistência

Autor: Julián Fuks

Editora: Companhia das Letras

Título: Ainda Estou Aqui

Autor: Marcelo Rubens Paiva

Editora: Alfaguara

Título: Bazar Paraná

Autor: Luis S. Krausz

Editora: Benvirá

Título: Desesterro

Autor: Sheyla Smanioto

Editora: Record

Título: Mulheres Que Mordem

Autor: Beatriz Leal

Editora: Imã Editorial

Título: O Grifo de Abdera

Autor: Lourenço Mutarelli

Editora: Companhia das Letras

Título: O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo

Autor: Raimundo Carrero

Editora: Record

Título: Rebentar

Autor: Rafael Gallo

Editora: Editora Record

Título: Volto Semana Que Vem

Autor: Maria Pilla

Editora: Cosac Naify

Folhapress