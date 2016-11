Escolas públicas do Amazonas realizam ‘Mês da Consciência Negra’ para debates sobre racismo e preconceito

Com rodas de diálogo nas escolas da rede pública estadual, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) inicia, nesta terça-feira (8), o mês da Consciência Negra. Promovidas pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais e da Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade, as discussões vão girar em torno do tema ‘Racismo e preconceito na sociedade brasileira’. As atividades seguem até o dia 11.

A programação tem o objetivo de oportunizar momentos para a discussão, reflexão e comemoração em relação à presença do negro na sociedade brasileira e sua participação na construção dessa nação. Além disso, as discussões abordarão a superação do racismo e do preconceito, destacando a importância que a escola, enquanto instituição social, exerce na sensibilização dos jovens.

Na terça-feira (8), a programação será realizada às 9h, na Escola Estadual Ruy Araújo, localizada na avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Às 14h, as rodas de diálogo acontecerão na Escola Estadual Estelita Tapajós, no Educandos, na mesma Zona.

No dia 9 de novembro, pela manhã, o evento acontecerá na Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela, no bairro Novo Israel. À tarde, acontecerá na Escola Estadual Pedro Silvestre, no São Raimundo.

Na quinta-feira (10), a programação será realizada, pela manhã, no Centro de Educação de Tempo Integral/Ceti Cinthia Régia Gomes do Livramento, no Nova Vitória e à tarde, na Escola Estadual Professor Juracy Batista Gomes, bairro Amazonino Mendes.

Encerrando a programação da semana, no dia 11 de novembro, pela manhã, as atividades acontecerão no Centro de Convivência do Idoso de Aparecida, com a apresentação do projeto ‘Mama África’, da Escola Estadual Vicente Schettini. À tarde, as atividades se encerrarão no Centro de Educação de Jovens e Adultos/ CEJA Professor Agenor Ferreira Lima, no Aleixo.

